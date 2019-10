En el Día del Donante de Órganos y Tejidos Humano

Un emocionante encuentro entre pacientes trasplantados de riñón y médicos del Hospital Regional de Iquique, se vivió al mediodía de ayer en el salón de conferencias del primer recinto asistencial de la región con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Donación de Órganos.

El caso mas reciente de trasplante de riñón es el de una dueña de casa intervenida hace dos meses y medio en Santiago y que está siendo controlada en Iquique.

Presidieron la actividad, el director del Hospital Regional, el doctor Raúl Romero Lamas y el doctor Alto Cañete, director de la Unidad de Procuramiento.

En la oportunidad, se informó que el presente año es el con más trasplantes en Chile, con un total de 368 a partir del 129 donantes provenientes de distintos puntos del país.

Así, la cifra de trasplantes alcanza al 5 por ciento superior a la registrada en 2018 y corresponde a los riñones.

El director del Hospital Regional, Raúl Romero dijo que cuando ocurre la muerte de una persona, independiente de la edad que tenga, muchas veces como hijos nos preparamos para ver partir a nuestros padres de alguna forma, a nuestros hermanos mayores, los abuelos, porque la historia de la vida nos enseña que en este ciclo de la vida algunos parten antes y otros después.

“Sin embargo a veces las cosas no son como pensamos que personas que pensaban que podían vivir mas años ven interrumpidas sus vidas, por un desenlace de vida que termina siendo fatal, con un tremendo dolor familiar. Y así entremedio del llanto de la angustia, nace el sentimiento de algunas personas de un tremendo altruismo y de aceptar que su ser querido pueda convertirse en una esperanza de una persona que vive y que tiene posibilidad de vivir solamente con la ayuda de un órgano que puede ser donado por un ser que está sufriendo”.

Agregó que algunos se enfrentan a la posibilidad de que su ser querido, parte de él esté en otra persona, que pueda darle vida, salud y vida.

“Estas cosas son tremendamente traumáticas y dio origen a una ley y en un ciclo de dolor también se abre un ciclo para la persona que recibe un órgano. Un padre que fue sufriendo a un hijo de insuficiencia pulmonar, la alegría llegar a ese hogar para sus seres cercanos porque alguien quiso compartir tanto amor que dio parte de si. Yo quiero agradecer a todas esas personas que han podido decir sí a una donación de órgano. Yo también soy donante, también mis hijos, mi familia. Todos en nuestra casa somos donantes porque vemos la tremenda posibilidad de otorgar vida a otra persona”.

Finalmente agregó que este día que puede ser de tristeza para algunos sea de mucha alegría para todos los que participan de esto “para que sigan transmitiendo a la gente que no conoce el programa de trasplante, a la gente que todavía no cree en el trasplante de órganos, de que esta es una forma de demostrar nuestro amor por el prójimo” recalcó el doctor Raúl Romero.

Testimonios

Durante la ceremonia se vivieron momento de intensa emoción cuando algunos trasplantados entregaron su testimonio.

“Yo empecé con mi enfermedad el año 1992. Afortunadamente me alcancé a dializar diez meses porque gracias a Dios surgió un donante y me operaron en el Hospital Barros Luco. Un trasplante te cambia la vida, porque eres libre de la máquina que te dializa, te vuelve la alegría, la energía. Todo, te cambia todo. Yo pedía solamente diez años trasplantado y llevo 26 años. Ahora me cuido más que niña bonita y hasta soy muy feliz teniendo una nieta” dijo uno de los hombres recuperados.

Otro caso apuntó “Soy trasplantado, doy gracias a quienes me trasplantaron, a los doctores de Santiago a los médicos de Iquique. Tuve la suerte que me trataron muy bien, estuve siete años en diálisis. Un día a las cinco de la mañana me llamaron para decirme, don Ociel estamos listos para trasplantarlo, necesitamos que viaje urgente. Al principio me asusté y no quería ir entonces mi señora y mis hijos, todos me apoyaron y partí. Me operaron quedé bien y llevo tres años trasplantado. Agradezco a la señorita Jenny por estar aquí, sano y salvo”.

Un caso de intensa emoción hasta las lágrimas fue el de Jacquelin Chávez, de 50 años de edad.”Estuve 23 años en diálisis casi la mitad de mi vida y actualmente llevo menos de tres meses trasplantada. No me rendí, no deje de trabajar nunca, de día y hasta de noche. Estaba con diálisis pero debía educar a mi hija. Un día le imploré a la Virgen del Carmen de La Tirana para que me permitiera vencer esta situación y ella me escuchó» apuntó la dueña de casa.