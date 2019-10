En la oportunidad se ratificó la aplicación del toque de queda, en Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte desde las 22:00 a las 05:00 horas.

Al mediodía de ayer, el general Juan Carlos Henríquez, Jefe de Defensa Nacional –JEDENA- junto con el intendente regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada realizaron un recorrido por el terminal agropecuario, recogiendo las inquietudes de los locatarios y clientes. En el lugar se ratificó la aplicación del toque de queda, en Iquique y Alto Hospicio desde las 22:00 a las 05:00 horas.

“Han disminuido los incidentes, lo que es bueno. Las fuerzas militares les han dado una especial protección a más de 23 puntos de interés que se relacionan con permitir que la gente pueda seguir realizando su vida civil cotidiana con absoluta normalidad y también se han protegido algunas instalaciones críticas que permiten entregarles a lo menos el servicio básico a todas las personas”, sostuvo el JEDENA.

DETENIDOS

Respecto a las detenciones el balance realizado, el general Henríquez señaló “Ayer hubo una cantidad de 54 detenidos. Se mantiene una tendencia al alza con respecto a la noche anterior -51-, sin embargo, de las 54 detenciones, el porcentaje mayor fue por no cumplir el toque de queda, lo que es positivo. Solo un tres por ciento fue por delitos flagrantes, esas personas pasaron a control policial correspondiente para proceder de acuerdo a lo establecido en la Ley”.

Por su parte el general, entregó un mensaje a quienes definió como un grupo minoritario de personas, en cuanto a las manifestaciones realizadas en diferentes poblaciones de la ciudad después del toque de queda, “yo le recomendaría dos cosas. No es necesario quemar neumáticos para interrumpir una vía de comunicación, porque en realidad lo que afectan es su propio barrio. Lo segundo es insistir que no se resistan a la autoridad militar, no es bueno resistirse porque las fuerzas militares están cumpliendo una función principal mandatada que es proteger a la población civil”, sostuvo.

SERVICIOS BÁSICOS

Por otra parte, la autoridad militar señaló que los servicios básicos están habilitados y funcionando, al igual que las rutas y transporte. Abastecimiento de combustible es normal, funcionando con normalidad todas las estaciones de servicio de combustibles de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte

Durante el recorrido recogieron impresiones de locatarios y clientes.

SALUD

Según indicó el general Henríquez, todos los centros de salud municipal se encuentran funcionando con turnos éticos. El Hospital Regional se encuentra con turno ético, pero adherido al paro nacional.

“Los dispositivos de salud están todos con turnos éticos, por lo tanto, está asegurada la atención en todos los dispositivos de salud principales”, señaló el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada

VISITA

Por otra parte, el general Henríquez visitó la primera zona de Carabineros Tarapacá y el Cuartel de la PDI ubicado en Barros Arana, donde dialogó con los funcionarios sobre las funciones que han desempeñado en apoyo a la comunidad.