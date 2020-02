MARIO VERGARA

A pocos días de que estallara el reclamo general por la instalación de una barricada militar con alambre de púas y trancas de rieles, frente al ex Regimiento Granaderos las opiniones sobre el tema, se multiplican. Algunos denuncian que más representa una escena guerra; otros afirman que atenta contra la imagen turística de Iquique por estar a la vista frente al Parque Temático y de Playa Cavancha. Diario El Longino consultó a autoridades y parlamentarios, su parecer al respecto.

Intendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada

«Mi opinión es que el Ejército tiene que resolver aquello, que es el dueño del terreno. Me comuniqué con el general de la VI División y me dice que están tratando de proteger este tema. Creo yo que pueden ser distintos elementos para poner una barrera. Lo importante es que en el menor tiempo posible ellos están gestionando la instalación de una reja y eso solucionará todo el problema y resguardará la VI División de Ejército, que es un cuartel general cuyas dependencias tienen más de 114 años, es parte de la historia de Tarapacá, de la historia de Chile y por lo tanto tenemos que resguardarla y eso creo es lo más importante. Creo que todos los iquiqueños quieren resguardarla y también es importante que el Ejército lo haga».

Alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello:

«Lo último de este asunto. Hablé con el general de Ejército y también conversé con el intendente. Hoy día (ayer jueves) le expliqué al general de División, la visión como alcalde de Iquique que no era seguro para la comunidad, tener un cerco de alambre de púas aledaño a una vereda, que es un peligro para un niño, para una mascota. El me señaló que esa barrera fue instalada para protección por lo que ocurrió allí, mientras se instala un cierre definitivo. Yo le expresé que eso no puede estar expuesto a la comunidad, porque se está generando un problema que puede molestar a la población. Se entiende que el Ejército tiene que tomar sus resguardos de seguridad, pero esos resguardos tienen que también ser pensados en la protección de la sociedad civil. Y eso es lo que le he pedido. Me dijo (el general) que lo iba a revisar. Yo creo que ese cierre no creo que presente una visión amigable y pienso que todas las autoridades tenemos que abogar por resolver los problemas en forma pacífica. Eso es una imagen que nos recuerda el desembarco en Normandía, ese tipo de cosas, es una imagen asociado a una guerra. Yo le expresé al general de Ejército, como alcalde de la ciudad de Iquique. Nuestro director de Obras genera es autónomo en sus funciones y las instancias legales y las prerrogativas como municipio y tiene que ver aquello».

Diputado Renzo Trisotti:

«Yo creo que lo que ha hecho el Ejército es una reacción frente a sucesivas agresiones que ha sufrido. Esto no es la nada. Espero que esto se resuelva, que prime el diálogo, porque a cualquier persona que le agreden su casa, es absolutamente legítimo que tome las medidas para poder resguardarse. Espero que estas medidas sean temporales. Ya se ha anunciado que construirán un cierre definitivo pero si usted me pregunta derechamente creo que esto es una reacción entendible, frente a la defensa de un edificio patrimonial. Lo que ha hecho el Ejército es defender un edificio que es todos los iquiqueños que ha sido objeto de intentos de incendio, de agresiones y de pintura. Quizás a algunos nos les gustará la forma, pero quizás fueron los menos que estuvieron. Pero se ha informado que esto será de manera temporal para construir un cierre para cuidar este patrimonio».

Diputado Hugo Gutiérrez:

«A mi me parece que lo que hizo el Ejército frente a la VI División es una ocupación ilegal. Ellos están acostumbrados, me refiero al Ejército de Chile, a las Fuerzas Armadas a ocupar territorio que le pertenece a todos los habitantes de nuestra región. Acá, ellos ya tienen suficientes terrenos y ya estamos cansados de que ocupen las playas, las avenidas, las calles y ahora se apropian también de las aceras. Creo que de una vez por todas tienen que entender que todos somos iguales ante la ley y que ellos también tienen que respetarla como los primeros garantes de la institucionalidad. No es posible que las Fuerzas Armadas estén incumpliendo la ley como lo están haciendo en Cavancha frente a la VI División».