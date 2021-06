Ante las declaraciones del presidente del Consejo Regional, Rubén Berríos, con respecto al uso del edificio de la Intendencia Regional por parte del intendente Miguel Ángel Quezada y la futura delegación presidencial, la Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, aclaró la norma que regula la administración de este inmueble, que sí faculta la permanencia de la delegación presidencial.

En primer lugar, argumentó que el edificio fue entregado en destinación al Ministerio del Interior, a través del Decreto Exento N° 11 del MBN del 28 de abril de 1983, luego el 6 de diciembre de 2005 (Res. Ex. N° 940) se sumó el lote B (donde funcionaba la Contraloría).

De acuerdo al artículo 56 del Decreto Ley 1939, “los bienes destinados deberán ser empleados exclusivamente en el objeto para el cual se solicitaron”.

En atención a lo anterior, la seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Pilar Barrientos, expresó que, “el intendente ha actuado conforme a derecho y a las normas que regulan los inmuebles fiscales. Este inmueble fiscal fue destinado al Ministerio del Interior- Intendencia de Tarapacá y en ese contexto, la Contraloría ha sido unánime en toda su jurisprudencia administrativa; en señalar que una vez que se haya terminado de tramitar la destinación, ésta no se puede dejar sin efecto, ni siquiera por el Ministerio de Bienes Nacionales, ni por la propia autoridad, mientras se use para el objeto al que fue destinado y en este caso puntual, el inmueble que albergará a la delegación presidencial de Tarapacá, se encuentra ocupado para el objeto que fue solicitado, por lo tanto no es un capricho del intendente, ni del Ministerio de Bienes Nacionales no dejarla sin efecto o no entregársela al gobernador regional, sino que es un acto absolutamente legal”.

Por último, recordar que los dictámenes de la Contraloría son obligatorios para todos los funcionarios públicos.