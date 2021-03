Juan Demetri, presidente del Sindicato de Pescadores Caleta Riquelme se refirió a los rumores que circularon ayer en redes sociales que hablaban de varios casos positivos en el recinto e incluso que un pescador había muerto por Covid. El dirigente señaló que esa información era falsa y lo único que generó fue daño y perjuicio económico a los trabajadores del mar.

Total normalidad hay en el centro abastecedor de pescados y mariscos. Este fin de semana cumplirán la medida restrictiva del plan Paso a Paso y desde el lunes estarán atendiendo para que la comunidad se provea en Semana Santa.

Indicó que es verdad que hubo contagios, pero eso casos no tienen relación con la actividad pesquera ya que se registraron fuera de la caleta. “Es gente que ha cumplido su cuarentena en las casas y ya pasó, fue tiempo atrás. También es verdad que hubo un fallecido, pero esa persona no es de acá. Es un taxista que hacia delivery , además de llevar pescadores a sus domicilios. En la caleta no hay ningún problema, seguimos trabajando normalmente, los puestos siguen vendiendo pescado, los botes siguen saliendo. No sabemos de dónde y por qué salió esto que ha causado daño”.







Consultado sobre los exámenes PCR que se aplicaron ayer en el terminal pesquero, enfatizó que fueron ellos como sindicato los que pidieron a la autoridad sanitaria que les hicieran el test y la fecha estaba fijada con antelación.

“Nosotros ante la proximidad de Semana Santa, pedimos que nos vinieran hacer un PCR preventivo a la caleta, por eso están acá no por otro motivo. Ojalá salgan todos negativos, somos muchos los que nos hicimos el examen. La comunidad tiene que estar tranquila, vengan usando máscara, conservando la distancia. En la puerta les tomamos temperatura y aplicamos alcohol gel. No sé por qué hacen este daño a los pescadores, aquí está todo normal. No hay nada que temer, vengan a la caleta”, concluyó Demetri.