La Cámara Minera de Chile además de solidarizar con las medidas tomadas por la autoridad nacional ante la pandemia que se vive por el Covid-19 y destacar la respuesta de las operaciones mineras del país, se anticipa al escenario que el sector tendrá en los próximos meses.

“Según Goldman Sachs, la economía de China, principal socio comercial de Chile registrará una caída del 9% en el primer trimestre respecto al año anterior. Lo que no es una buena noticia para nuestro país, tanto en lo que afecta al sector minero como a otras áreas productivas del país”, aseveró Manuel Viera, Presidente de la Cámara Minera de Chile.

Además se ha informado que la nueva previsión de crecimiento del PIB real para el país asiático para 2020 es del 3%, por debajo del 5,5% anterior, lo que se suma a la posibilidad de que no se controle la pandemia a nivel mundial lo que podría significar que la recuperación de China se vea limitada.

“Lo anterior afecta también a la caída de la actividad económica y empleo, la que ya venía deprimida ante el estallido social que comenzó en octubre del año pasado; a un alza del dólar más allá de cifras conocidas y la baja en el precio del cobre, que hoy, según Cochilco se cotizó en US$ 2,361 la libra, es decir, US$ 5.205,00 la tonelada. Lamentablemente las noticias no son buenas”, aseveró Viera.

Sin embargo, agregó, que la industria nacional y especialmente el sector minero han tomado las medidas del caso y espera que esta situación no se extienda en el tiempo. “Espero que pronto veamos que los mercados se recuperan, y, especialmente que el Covid-19 comience a retroceder, ese sería el mejor escenario, pero lamentablemente, nuestro continente está a la espera de que los casos de la pandemia aumenten, por lo que se deben tomar las medidas apropiadas lo más pronto posible, ya que aún estamos a tiempo”, dijo el Presidente de la Cámara Minera de Chile.

Hacemos un llamado a que una vez controlada la pandemia, a aplicar medidas en el corto plazo para recuperar el sistema productivo nacional. “Aplazar la subida de impuestos por ser una política contractiva y que va en contra de generar empleos, dar facilidad financiera a las Pymes para no asfixiarlas, recuperar de manera urgente el tejido productivo en todas las áreas de la economía, y por ultimo vivir en paz”, enfatizó Viera.

Además, respecto a las palabras del Ministro de Hacienda, quien precisó que “vamos a tener un impacto potente, pero transitorio, pero va a ser potente, no va a ser sin efecto, esto que está ocurriendo nos va a golpear y en eso hay que ser realista…”, Manuel Viera dijo que esto se ha visto reflejado, entre otros en el precio del cobre.

“Ante esto, esperamos que las compañías mineras del país logren ajustar sus costos de producción, ya que esta situación los afectará directamente. Pero queremos ser optimistas y creemos que al remitir la pandemia en China, puede que su economía repunte y comience la ola positiva para el sector. Insistimos que Chile debe como obligación Industrializar sus riquezas naturales”, concluyó Manuel Viera, Presidente de la Cámara Minera de Chile.