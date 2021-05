El candidato a la reelección como alcalde de Colchane, Javier García Choque, ejerció su voto a las 12 horas en el Liceo Técnico Profesional de Colchane.

Tras marcar las preferencias en las cuatro papeletas, la autoridad comunal destacó la participación de los adultos mayores de la comuna en el comicio.

Consultado sobre este proceso dijo que tras un desorden y retraso inicial se fue regularizando con el pasar de las horas y destacó la alta participación de los adultos mayores, «lo destacable es que nuestros adultos mayores, de diferentes localidades alejadas, han venido a votar y elegir sus autoridades. Demostrando civilidad y lo importante de los cargos que estamos eligiendo».

El candidato también se refirió a las acusaciones de acarreo que ambos bandos han emitido durante este proceso, enfatizando que eso no debe empañar el proceso y no se ha verificado. «Hasta el momento no se han evidenciado dificultades como en la elección pasada, ya que de manera general, no se ha evidenciado la presencia de personas foráneas, porqué los colchaninos siempre han querido ellos decidir sobre sus autoridades, lo que es destacable y por cierto respetable», concluyó.

El actual alcalde de la fronteriza comuna mencionó que no se vio el primer día de votaciones presencia de acarreados.