Esta tarde se resolverá en el Congreso el aplazamiento de las elecciones de alcalde, concejales, constituyentes y gobernador regional, fijadas originalmente para el 10 y 11 de abril.

En un rápido sondeo de El Longino con quienes postulan a un cargo de representación popular, en el distrito 2, éstos emitieron su opinión sobre la postergación de los comicios ante el aumento de casos Covid.

Betty Terrazas Soza, candidata a concejal por Iquique del pacto Chile Vamos Evopli Independientes, está a favor de aplazarlas. “Siento y creo, que se deben aplazar las elecciones. Primero, está la salud de los chilenos, justo ahora estamos viviendo un rebrote del Corona virus. El país, está en cuarentena, han subido los contagios, los hospitales colapsados. Qué más se necesita, para postergar las elecciones. Pienso que se deben postergar. Repito, primero está la salud y bienestar de los chilenos, no podemos exponernos ni deben las autoridades de salud y políticas recrudecer más esta pandemia”.

Betty Terrazas Soza

¿Si mantienen la elección en dos días, se podría aprovechar la discusión y determinar quiénes votan el sábado y quiénes el domingo?

-Creo que puede igual seguir en dos días, por la cantidad de candidatos, para que las personas se tomen el tiempo suficiente y no se haga tan larga la espera. Se evita aglomeraciones, igual se tiene que seguir con protocolos, como el distanciamiento social y uso de mascarilla, porque esta pandemia, aún no ha terminado.

Guillermo Varas Arancibia, postula a un sillón edilicio en Iquique por la lista Chile Vamos Renovación Nacional y dice que la salud está primero.

“Soy un Adulto Mayor y privilegio la vida y la salud antes que una elección. Una elección puede esperar; una vida no”.

En ese lineamiento están sus propuestas de trabajo para la gestión de concejal, donde propone brindar asesoría jurídica y capacitaciones para la tercera edad, instaurar asesores educacionales seniors con profesores jubilados y habilitar un edificio como centro de prevención de personas mayores, entre otras iniciativas.

Respecto a fijar quién va a sufragar un día y quiénes deben votar al siguiente, no respalda dicha instancia. “No estoy de acuerdo con fijar quienes votan el sábado y los que deben hacerlo el domingo. El principio de libertad y de autonomía e independencia le da dignidad al ser humano. Por tanto; cada uno hace lo que estima mejor siempre en libertad”.

TAMARUGAL

En la provincia del Tamarugal hay opiniones diversas sobre el efecto de aplazar la elección de alcaldes, concejales, constituyentes y gobernador regional.

Nellie Prenafeta, candidata a concejal de Huara en la lista ZU Radicales e Independientes, manifiesta que con el virus causando más contagios en todo el país, nada es claro respecto al proceso eleccionario y se le debe dar seguridad a la ciudadanía y los votantes.

“Si se cambia la fecha, tendremos que esperar y quienes no se han vacunado aprovechar ese tiempo para hacerlo y así tener una elección segura”.

Requerida si se debe mantener el proceso eleccionario en dos días, comenta que eso mejora al garantizar medidas preventivas pero para las localidades con población más numerosas, “acá es bien lenta la participación de los votantes, ahora como se elegirán a cuatro autoridades me imagino que será mejor la participación ciudadana”.

Opina que retrasar la elección puede ser perjudicial en el tema propaganda, porque los recursos no están para seguir con una campaña hasta mayo o junio. “A los que tienen dinero y patrocinios obvio que les conviene”.

Oscar Pantoja

El candidato a alcalde de Huara, Oscar Pantoja del pacto Unidad por el Apruebo, manifiesta que se deben tomar medidas estrictas en el control de las pandemia pero cree que debería mantenerse la fecha original, “debe garantizarse un proceso seguro, hay aspectos que no se consideran en el debate, como la asunción de las nuevas autoridades. Al interior de los municipios hay un presupuesto que se está ejecutando y al posponerse el ingreso de los nuevos concejales y alcaldes a la municipalidad, se afecta en la toma de decisiones y control de gestión”.

ALTO HOSPICIO

Humberto Sady Galaz, candidato a concejal en la comuna de Alto Hospicio por la lista Chile Digno Verde y Soberano, estima que aplazar elecciones no favorece el tema salud.

Humberto Sady Galaz

“Entramos en una estricta cuarentena sanitaria que pone en evidencia la improvisación y el permisivismo con la que ha venido actuando el gobierno y la autoridad sanitaria. No son los actos eleccionarios factores de contagio masivo. Ya nos quedó en evidencia el pasado 25 de octubre, que adoptando las medidas necesarias en horarios y grupos, adecuadamente se puede realizar este proceso. Creo debe mantenerse la fecha sin aplazar las elecciones, actuar de manera ordenada respetando los horarios que se han fijado para los adultos mayores y evitar las aglomeraciones”.

Indica que haber adoptado una cuarentena estricta perjudica a los candidatos de pocos recursos, “hacemos campaña en los territorios, escuchando y hablando con la gente lo cual ya no se puede realizar. Aplazarla nos dejó en desventaja con quienes tienen más recursos”.

Alejandra Ceballos, candidata constituyente: “El proceso electoral debiese aplazarse aplazarse hasta que las condiciones sanitarias lo permitan”

“Sin duda que para todos es un tema complejo retrasar las elecciones, sobre todo para quienes contamos con menos recursos para sostener por más tiempo una candidatura. No obstante, se hace muy necesario si se trata de proteger la salud y vida de las personas en momentos que enfrentamos la tercera ola, de la pandemia, dónde los contagios y la ocupación de las camas aumentan a diario y sin tener capacidad de respuesta si esto empeora. Este escenario desastroso y desolador responde principalmente a las fallidas políticas de gobierno como la vuelta a clases presenciales, permiso de vacaciones y flexibilizaciones constantes en el plan paso a paso, ente otros”.

Vittorio Canessa, candidato a concejal por Iquique: “Creo que es la mejor decisión”

“Creo que es la mejor decisión, considerando que nos encontramos en un nuevo peak de contagios, además de ser un acto de justicia: si los políticos podemos hacer campaña y celebrar elecciones ¿por qué quienes viven del comercio no pueden trabajar? Si vamos a parar el país que sea para todos”.

Felipe Hubner, candidato a constituyente y elecciones de abril: “Estoy de acuerdo con aplazarlas”

“Estoy de acuerdo con aplazarlas, al igual que la mayoría de los chilenos”. Debemos asegurar la salud de las personas y que todos podamos votar tranquilos. Las movería solo lo estrictamente necesario, que de acuerdo a criterios epidemiológicos es aproximadamente un mes”.

Camila Arce, candidata alcaldesa Alto Hospicio sobre aplazar elecciones: “Una decisión que debe tomar la autoridad sanitaria a la brevedad”

“Me parece que es una decisión que debe tomar la Autoridad Sanitaria a la brevedad, sin más preámbulos, la salud y la vida de las personas está por sobre todas las cosas, y si sanitariamente no están las condiciones dadas hay qué postergarlas, sobre todo si la recomendación viene de expertos en la materia”.

Julia Gandarillas, candidata Constituyente: “Se debe tener un plan que no traiga más desigualdad en las candidaturas”

“Creo que producto de las pandemia y las respectivas restricciones de desplazamiento, no ha habido campaña de verdad. Donde podamos dialogar con la ciudadanía y escuchar sus propuestas. No todas están familiarizados con los conversatorio on line. Además en cuarentena que no se pueda desplazar por toda la región no nos permite hacer que las candidaturas se desplieguen y la gente nos conozca. En cambio la derecha pudo pagar spot radiales y avísaje en los diarios y todo lo que sea posible para suplir y así tener presencia territorial. Ahí hemos estado en desigualdad. Si se posterga para poder ganarle a los contagios, se debe tener un plan que no traiga más desigualdad en las candidaturas y debe realizarse cuando haya mejores condiciones para hacer campaña. Lo más importante que el proceso eleccionario cumpla su objetivo y no debilite mas nuestra democracia”.