Desde que se decretara Toque de Queda en el país el pasado 18 de marzo, Carabineros ha detenido a 3.692 personas por incurrir en delitos contra la Salud Pública, de los cuales 363 han reincidido en su conducta en más de una ocasión.



A pesar de la solicitud de las autoridades de cumplir con las normativas dispuestas para prevenir la propagación de contagios por Covid-19 en la región, algunas personas insisten en no respetar estas disposiciones sanitarias



Los 363 reincidentes corresponden al 9,8% del total de detenidos por no respetar el confinamiento, de los cuales 291 han sido detenidos en dos ocasiones, 62 cuentan con tres detenciones, seis han sido aprehendidos en cuatro ocasiones y cuatro han reincidido en cinco oportunidades, insistiendo en su conducta ilegal.



Ante esta situación, el Jefe de la Primera Zona Tarapacá, general Sergio Telchi Silva sostuvo que Carabineros está desplegando todos sus esfuerzos en fiscalizar y controlar el cumplimiento de estas normativas, ya que quienes la incumplen, no solo arriesgan su vida, sino que colocan en riesgo la salud de toda la comunidad, por lo que detendremos las veces que sea necesario a quienes no entienden que estas medidas sólo pretenden evitar los contagios para poder salir pronto de esta pandemia que nos afecta como país y como región”.



Carabineros, entre el 19 de marzo y el 8 de junio a nivel nacional aprehendió a 77.147 personas por Delitos contra la Salud Pública, 6.811 personas han sido detenidas por la institución uniformada en dos o más oportunidades por el mismo delito.

—