El sector de cargadores que laboran en Zona Franca y que lidera Patricio Elgueta, agradeció la ayuda en cajones familiares que dispuso el alcalde Soria para los trabajadores de Iquique y de Alto Hospicio. Pero al mismo tiempo criticó al gobierno por ignorar la situación de 650 cargadores, por todas las medidas preventivas por el Covid-19.

MARIO VERGARA

Los cargadores del sector de Zona Franca formularon dos peticiones de orden económico solidario, a la Administración de Zofri para las 650 personas que se desempeñan en ese rubro. Estas son, cien mil pesos en dinero en efectivo y un cajón familiar con alimentos por un valor de 50 mil pesos.

Así lo señaló el dirigente Patricio Elgueta, a Diarios Longino quien indicó que la situación por el Coronavirus está haciendo insostenible el desempeño de sus trabajos en el recinto franco, que están esperando una respuesta de la Administración de Zofri, que le hicieron llegar la propuesta, pero que hasta el momento, la gerencia no se ha pronunciado, que no ha decidido nada.

-¿En qué consiste la petición presentada a la Zofri?

-Nosotros no estamos pidiendo que Zona Franca se ponga con un millón de pesos por cada cargador. Estamos pidiendo cuestiones mínimas como un aporte de cien mil pesos en efectivo, por trabajador y un cajón familiar de cincuenta mil pesos. Eso no es nada. ¿Sabe cuánto representa eso?…ochenta y ocho millones de pesos para los 630 cargadores. Esa cifra la puede pagar un solo accionista y no van a quedar pobres ni tendrán que pedir limosna. No cuesta nada. El otro día pagaron el quince por ciento para las comunas. Se desprendieron de más de cinco mil millones para la región y cómo no van a tener cien millones para afrontar la situación que se vive en el sector. Seamos sinceros, históricamente, Zona Franca jamás se ha puesto con los cargadores. Lo que está pasando es una pandemia a nivel mundial. Es por eso que hacen falta respuestas concretas fundamentalmente.

-Ustedes deben tener claro la importancia de la actividad en Zona Franca, como mantener el abastecimiento, especialmente con los alimentos que salen de Zofri.

-Le dijimos a los ejecutivos de Zofri que estamos a disposición de poner nuestra gente con todas las medidas sanitarias, para adoptar las medidas preventivas, para seguir la línea de abastecimiento. No tenemos ningún problema en ese sentido, porque entendemos que en Zona Franca hay muchas empresas que tienen la necesidad de enviar mercaderías para no romper esta cadena del abastecimiento hacia el sur del país, fundamentalmente.

-¿Es efectivo que el alcalde Mauricio Soria les brindó ayuda, de qué se trató?

-Pues resulta que el alcalde Iquique escuchó nuestra petición y el gobierno comunal ordenó una ayuda con un cajón familiar para los cargadores de Iquique y de Alto Hospicio, pero el Gobierno Regional ha ignorado nuestra situación.

-¿Cuántos trabajadores son los que laboran como cargadores, porque usted habla por el total de puestos de trabajo del sector que usted lidera?

-Ese es el gran dilema que deberemos resolver los cargadores porque la ayuda siempre va a un grupo que según la Zona Franca pertenece a un listado de personas que data del año 2016 y los demás quedan afuera alrededor de cien o mas cargadores y son personas que también requieren de esta ayuda. Así es que estamos buscando la fórmula para poder incorporar a estos compañeros y que no queden al margen de cualquier ayuda que pueda venir de parte de Zona Franca o del gobierno regional.

-¿Desde su punto de vista, dónde radica el problema para recibir apoyo de Zofri y ustedes qué ofrecen?

-Lo que pasa es que falta es cuestión de voluntad. Toda la comunidad sabe los enormes ingresos que tiene la Zona Franca respecto del negocio inmobiliario en Iquique. Entendemos que están los recursos para hacer un pequeño esfuerzo y dar una mano a los trabajadores cargadores, pero falta voluntad para abordar la situación del Coronavirus, como generar condiciones sanitarias e higiene. Como usted lo está escuchando nuestra disposición está ahí por la lógica de resolver este problema, pero solamente falta la voluntad de ellos de enfrentar la situación y tomar la decisión de colaborar como Administración de Zona Franca. Solamente estamos esperando una respuesta.

-¿Considera entonces que no han sido escuchados con las entidades que pueden destrabar es nudo?

-Es que, al parecer, hay personas e instituciones como el mismo gobierno que entienden las cosas de otra forma, como que uno tiene que salir a manifestarse con movilizaciones, o a efectuar tomas. Hay un montón de herramientas que tenemos todavía para hacernos escuchar. Sin ninguna duda que haremos uso de ellas, llegado el momento para que nos escuchen, aunque no queremos llegar a este tipo de situaciones.

-En el sector gremial se habla de un apoyo o entendimiento por los trabajadores eventuales del puerto para una probable movilización.

-Sí,sí, es una alianza que tenemos y no descartamos que en un momento dado, si es que no hay respuesta concreta, efectiva y que apunten a enfrentar este asunto del Covid-19. Sin lugar a dudas se van a desarrollar manifestaciones según las condiciones que se den. Insisto, da la impresión como que el gobierno es insensible e incapaz de sentarse a conversar y que solo reacciona ante las movilizaciones de los trabajadores.

-Ustedes han señalados que están expuestos a la eventualidad de contagios por la descarga de contenedores que vienen desde otras latitudes.

-Claro que sí, pero por la condición de nuestro trabajo de cargadores no nos queda otra salida que trabajar. Mire, si nos quedamos en las casas, qué vamos a hacer. Es decir o nos mata el Coronavirus o nos mata el hambre.