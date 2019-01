MARIO VERGARA

Los notarios de la Región de Tarapacá, están de acuerdo con la modernización del sistema de notarías, con su sistema nuevo de concurso; pero en lo que no están de acuerdo es en los detalles chicos, como los fedatarios y el fin de la carrera funcionaria.

Así lo señaló a Diario el Longino, el bogado Carlos Vila, delegado ante la Asociación de Notarios de Chile y en relación con el proyecto del gobierno que busca realizar importantes cambios en ese sector, como la nueva figura del fedatario.

-¿Por qué no están de acuerdo con el término de los notarios vitalicios y nos notarios fedatarios?

-La ley no puede terminar con los notarios vitalicios de la noche a la mañana. El Subsecretario de Justicia dijo que el día que saliera la ley, se irían para la calle todos los notarios que estuvieran con más 21 años en el cargo.

-¿Por qué no podrían hacerlo?

–-El sistema nos obliga a realizar grandes inversiones, aire acondicionado, sistemas modernos. Es que el notario está siempre endeudado. Si usted le dice de la noche a la mañana, a un notario, váyase para la casa, esa persona con qué paga la deuda que tiene con el banco. Entonces, está bien que se terminen los cargos vitalicios pero le den cuatro o cinco o seis años más para que esa persona pueda pagar sus deudas y puedan retirarse tranquilamente.

-¿Pero es verdad que los notarios tienen ingresos millonarios y en algunos casos tanto o mas que el Presidente de la República?

-Fíjese, siempre dicen que en Santiago los notarios ganan, 26 millones, pero no dicen que esos son ingresos brutos, incluso hay casos que ganan 24 millones de pesos y a veces más que eso, 30 a 40 millones. Son cifras brutas, donde están los sueldos de los empleados, sus leyes sociales, el arriendo de las oficinas y se tienen que pagar y son valores considerables. Están los gastos de papelería y eso no lo dicen.

–¿Qué piensa la Asociación de Notarios al respecto?

-Que detrás de todo esto estás las compañías de seguro porque quieren hacerse cargo las agencias de seguro, de las notarías a través de un “seguro de título”. Y los otros que están muy interesados en meterse en las notarías, son las empresas de sistemas computacionales porque ellos son los que van a vender. A futuro se plantea traspasar los Conservadores de Bienes Raíces, al Registro Civil. Entonces qué hará el Registro Civil, simplemente contratar a empresas computacionales. Así, el Estado tendrá que gastar plata que no está gastando. En estos momentos al Conservador nadie le paga, le paga la gente, pero el Fisco no gasta ningún peso.

-¿Puede precisar por qué no están de acuerdo con cambios para la modernización en las notarías?

Estamos de acuerdo en general, por ejemplo en modernizar las oficinas notariales, cosa que ya hemos hecho. Eso ya lo hemos comenzado. Ellos hablan que el sistema se va a digitalizar, que aplicará la firma digital y nosotros ya estamos aplicando aquello. La gran mayoría de las notarías funcionan con firma electrónica y sistemas digitales. No hay notaría que no tenga sistema computacional.

-¿Qué beneficios trae para los usuarios los servicios de las notarías?

-Mire hemos hecho convenios con empresas que trabajan en línea entonces, sin tener que esperar la atención de público, la persona puede hacer el trámite digital en su casa, pide la hora y tramita el documento, luego viene a la notaría lo firma y se lo entregan; incluso pagan a través de una empresa que nos presta servicios.

-¿Por qué rechazan la figura del “fedatario”?

-El Gobierno quiere crear una nueva especie de ministro de fe que son los fedatarios, quienes serán abogados que harán algunos trámites que actualmente hacen las notarías, pero que son mas simples; no escrituras públicas de venta de propiedades. Lo que harán es simplemente trámites de mesón, por ejemplo declaración jurada, carta poder. Pero también harán algunos documentos que se hacen en el mesón que son bastante delicados por ejemplo compraventa de vehículos, las autorizaciones de viajes para los menores. Es muy delicado que las haga cualquier persona.

-¿Qué otro problema ven en los notarios fedatarios?

-Es que no van a tener, casi control. Podrán actuar en cualquier parte del país. ¿Entonces quién los controlará?

-¿Y a ustedes, los notarios quien los controla?

-La Corte de Apelaciones respectiva y en las ciudades chicas el juzgado del lugar. ¿Pero quién va a controlar a los fedatarios? la Corte de Iquique, la Corte de Antofagasta, la Corte de Santiago, cuando ellos podrán actuar en cualquier lugar del país. Entonces eso es muy delicado. Además nosotros sabemos por experiencia que los trámites de mesón, las cosas chicas, que es a lo que dedicarán estos fedatarios son trámites de muy bajo costo, por ejemplo una declaración jurada de mil quinientos pesos. De manera que ellos (los fedatarios) no van poder tener estas instalaciones porque los ingresos no se lo permitirán. Entonces los fedatarios tendrán que trabajar con los sistema del retail, con bancos, empresas, Falabella, Ripley. Van a tener que venderse al mejor postor para tener ingresos y eso no les da la autonomía. Las notarías para que funcionen tieneN que tener ingresos.

-¿En su notaría cuántas personas trabajan?

-Yo tengo 26 funcionarios, que son 26 sueldos, imposiciones, sistemas de salud. Las chicas jóvenes entran con prenatales, hay que tener reemplazos. Esto es una empresa. Pero no todas las notarías son grandes como esta. Las notarías de Iquique y de las ciudades grandes como Antofagasta y Arica, pueden darse el lujo de tener oficinas grandes con aire acondicionado, no es problema pero para una oficina chica porque la gran mayoría de las notarías son pequeñas.

-¿Entonces el cambio que viene a quienes afectará?

-Mas que nada afectará a las notarías chicas.Esas son las que van sufrir. Lo que pasa que el proyecto de ley está castigando a los chicos, a las notarías grandes no las castiga porque tienen buen ingreso. Además no solamente tendrán que competir con los fedatarios que le van a quitar el trabajo.

El abogado Carlos Vila que en Iquique existen cuatro notarías, una en Alto Hospicio, una en Pozo Almonte. Con la modificación que hizo el gobierno anterior de la Presidenta Bachelet y el ministro Campos, se crearon alrededor de 110 notarías más en todo Chile.

-¿Cómo se distribuyen las notarías en la región?

-A Iquique le corresponden otras dos para llegar a seis notarías. Pero hay casos en que se divide, por ejemplo, un Conservador an Iquique y se crea un cargo de Conservador en Alto Hospicio. En Pozo Almonte ya están funcionando divididos, la notaría que existe funciona con un interino y se separó del conservador que lo mantiene Enzo González. Antes los dos cargos funcionaban como uno solo. Pero esa ley todavía no está en vigor porque el Ministerio de Justicia lo tiene retenido, al parecer esperando que salga la nueva ley. De manera que la Contraloría no ha tomado razón.

-¿Ustedes creen en la modernización?

-En general estamos de acuerdo, en cuanto a qué, a los nombramientos. Es cierto que hay que perfeccionarlo porque se ha visto que los gobiernos de turno están nombrando a la gente que es mas proclive a ellos, no siempre es así, pero.

-¿Qué puede decir de eso que los notarios dejan a sus hijos en esos cargos y de los notarios vitalicios?

-Eso se acabó hace mucho tiempo. Lo mismo que nos notarios vitalicios, que se acabaron hace tiempo. En el gobierno de Aylwin se terminaron los notarios vitalicios, pero a pesar de eso aún quedan vitalicios porque la ley no los pudo abarcar retroactivamente.

Esta ley termina con los notarios vitalicios. El notario vitalicio es el notario que termina su carrera cuando se muere.

-¿A que edad se jubilan los notarios?

– A los 75 años todos los notarios tienen que irse para la casa, jubilado. Yo a los 75 años me tendré que ir jubilado, sí o sí.

-¿Y cuántos años le quedan?

-Cuatro.