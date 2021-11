Con aforo controlado se podrá la comunidad visitar las sepulturas de sus seres queridos, en bóvedas y nichos, de los cementerio municipales hoy 1° de Noviembre.

Este año las personas que vayan a honrar deudos en los cementerios 1 y 3, deberán portar el pase de movilidad.

Desde la administración de cementerios de Cormudesi, se explicó que el ingreso a los dos camposantos será posible en el horario de 8 hasta las 17 horas, pudiendo en el interior haber un aforo de mil personas.

Respecto del uso de agua para las flores, Tito Rodríguez, responsable las necrópolis, recomendó usar arena húmeda, porque está latente el caso del mosquito aedes aegypti.

“Una especial recomendación para la comunidad es no acumular agua en recipientes sin tapas, pero también evitar la acumulación de basura en los patios y accesos de sepulturas. Quienes visiten a sus deudos no deben olvidar que sólo se permitirá el uso de arena húmeda para las flores y no agua acumulada, por eso la sugerencia es usar flores artificiales para no recurrir al agua”.

Acotó que como todos los años, el equipo de zoonosis de la Seremi de Salud recorrerá los cementerios 1 y 3 para fiscalizar la aplicación de la resolución sanitaria y controlar las nuevas restricciones que ha impuesto el plan Paso a Paso.



Rodríguez destacó que desde el viernes se constató una creciente concurrencia de visitantes en ambos recintos, “lo que da a entender que la comunidad prefirió venir antes, evitando las típicas aglomeraciones de esta fecha y hoy tendremos bastante gente pero menor a la que era en años antes de pandemia”.



TAMARUGAL

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte, Cormudespa informó que los cementerios de Pozo Almonte y la Tirana tendrán un horario especial de funcionamiento en jornada continua de 8.30 a 18 horas.

Y para hoy se han programado las tradicionales misas por el alma de todos los difuntos. A las 10 horas, habrá eucaristía en el camposanto de Pozo Almonte, en tanto al mediodía se programó el oficio religioso en el cementerio del santuario mariano de La Tirana.

Desde la entidad administradora de cementerios se recordó la exigencia de medidas preventivas como uso de mascarilla, distanciamiento físico, entre otras indicaciones del plan paso a paso del Ministerio de Salud. A ello se suma la recomendación de no tener agua detenida para evitar la proliferación de mosquitos o dejar comida junto a las sepulturas, una costumbre o tradición que produce vectores de contaminación.

En tanto en Huara el camposanto tendrá una jornada extendida de funcionamiento casi de “sol a sol”.

Aprovechando la ventaja que da el sol de la pampa con su luminosidad, la municipalidad dispuso que las puertas del cementerio estén abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas.

De igual manera sabiendo que muchos visitantes llegan desde otras localidades a dejarle flores y coronas -tanto naturales como de hojalata y papel- a familiares y amigos, se dispuso de toldos y sillas para que la concurrencia tenga un momento de descanso e hidratación. También de manera preventiva se coordinó el abastecimiento continuo de agua con los aljibes de municipio y presencia de paramédicos para atender alguna situación que pudiera darse como insolación o alza de presión.