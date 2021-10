Se disputó en el gimnasio “Daniela Alarcón” de la Asociación de Iquique

Cerca de 150 judocas, representantes de los diversos clubes de Iquique y de Alto Hospicio, además de uno de la comuna de Pozo Almonte,participaron en el torneo regional que, organizó la Asociación de Judo de Iquique.}

El certamen marcó el reinicio de las competencias presenciales, tras la suspensión obligada, por causa de la pandemia del Covid – 19 y sirvió como preparación de los judocas de los distintos clubes, para comenzar a planificar sub participación en torneos de carácter nacional e internacional.

En este campeonato, participaron los clubes; Leones de Tarapacá, Hokuto, Andresensei, Nagasaki, Dragón, Colegio Inglés e Hiroshima de Iquique, además del Club Maho de Alto Hospicio y el Club Shihan de Pozo Almonte.

El certamen contó con la presencia de la directora de la Federación Chilena de Judo, Judith Rivera quien, controló el desarrollo del campeonato, con el propósito de redactar el correspondiente informe al ente máximo nacional.

Se disputaron combates en las categorías de; sub 7, sub 9, sub 11, sub 12, sub 15, sub 18, sub 21 y todo competidor, siendo los ganadores premiados con medallas, las cuales fueron entregadas por algunas autoridades comunales, asistentes al evento deportivo.