Héctor Rojas Cabrera

Periodista

Pausado, carismático y de gran profundidad en su forma de pensar, Cesare Maurizio Rossi Oliva, nace un 18 de octubre de 1976, hace ya 43 años en el Hospital Regional de Iquique. Sus padres son Cesare Rossi Banchero (Q.E.P.D.), nacido en Carsi, un pueblito cercano a Génova, Italia y su madre es Amanda Oliva Pinochet, nacida en Linares.

Tiene una hermana, Natalia Rossi Oliva, fallecida a los 15 años en Carsi, Italia, alumna del María Auxiliadora de Iquique.

Casado con Desanka Fistonic Glasinovic, 5 hijos: Vicente (19 años) arquero en tercera era división; Renato (13 años); Chiara y Cesare (7 años), mellizos y Alessia 5 años.

El futuro de Deportes Iquique, su visión respecto de las causas de la crisis social que vive el país, las fortalezas y debilidades de la ciudad, fueron los principales temas que abordó sin limitaciones uno de los rostros nuevos de Iquique, como es el de Cesar Rossi Olivo, en las gráficas en su hogar junto a su familia.

Estudió enseñanza básica y media en el American College, egresado de Ingeniería en Administración de empresas de Inacap Iquique.

Su infancia la pasó entre la Plaza Brasil y la calle Patricio Lynch. Aficionado a la lectura y a escuchar música, en especial y desde chico a Queen, herencia de su hermana.

Esta es la biografía de nuestro entrevistado de hoy Cesare Rossi Oliva, un nuevo rostro para el Iquique de hoy.

-¿Feliz de vivir en Iquique?

-Claro que sí, es la ciudad en la que nací, me crié y crecí, hice mis amigos y formé familia. Es la ciudad que acogió a mis padres y está el club de mis amores.

-¿Fortalezas de Iquique?

-Iquique tiene una belleza natural que pocas ciudades en el mundo la tienen, esa mezcla entre desierto y mar nos hacen únicos, además somos una ciudad con historia.

-¿Debilidades de Iquique?

-La delincuencia y el narcotráfico han crecido de manera abismante. Es un tema que hay que controlar con suma urgencia.

-El fallecimiento de tu padre te afectó muchísimo. ¿Cuáles valores destacarías como herencia?

-Sí, demasiado, siempre con mi papá fuimos muy unidos, trabajamos juntos casi 15 años en el supermercado. El fue mi ejemplo, un hombre extremadamente generoso, humilde y trabajador. Un tipo que hizo el bien sin mirar a quien. Esos son los valores que me dejó como herencia.

-¿Cómo se produce tu acercamiento a Deportes Iquique?

Mi padre me llevaba al estadio desde los 5 años y de ahí me hice hincha desde el primer partido. En el año 2007 me invitó Arsenio Lozano y después Mauricio Soria; por razones laborales le dije no, gracias, el tiempo no daba. El año 2008 la nueva directiva me invita a integrarme al directorio y de ahí he estado a cargo de una tremenda responsabilidad de la cual me siento muy comprometido.

-¿A tu criterio fue positivo la transformación en Sociedades Anónimas de los Clubes Profesionales?

-Lo positivo es que los dirigentes debemos responder con nuestro patrimonio y la administración es mucho más responsable y profesional. Independiente si los clubes son S.A., corporación o fundación, siempre depende de quién los administre, si cae en malas manos da lo mismo la estructura jurídica.

-El pago al día de las remuneraciones es un logro en este nuevo esquema?

-Deportes Iquique vivió durante toda su historia problemas de pago de sueldos a sus jugadores y entrenadores. Un ex jugador me dijo una vez que pasaba más en la inspección del trabajo tratando de cobrar que en la cancha. El pagar al día debe ser una obligación de los dirigentes.

-Algunos critican que Deportes Iquique es solo el equipo de primera división abandonando las ramas infantiles, juveniles. ¿Es así?

-No es así, en 10 años este club ha sido el trampolín de varios cadetes como Misael Dávila, Alvaro Ramos, Brayan Cortes, entre otros, eso sí, con infraestructura deportiva muy precaria. Ahora con el nuevo complejo deportivo “Cesare Rossi Banchero”, deberíamos suplir todos los problemas de infraestructura y convertirnos en una institución modelo del norte de Chile. Además nuestra Sub 17 viajó durante dos años a jugar la Super Cup a Irlanda del Norte, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo.

-Hoy la rama femenina irrumpe en el escenario deportivo nacional y mundial. Como enfrenta esta realidad Deportes Iquique?

-El futbol femenino ya es una realidad a nivel global, sin duda con la mejora de la infraestructura, poco a poco debería ir en franco crecimiento y desarrollo. Deportes Iquique-CODE (alianza) compite en la primera división femenina chilena con la sub 17 y la adulta. Además el club posee una escuela de futbol para niñas entre 7 a 15 años.

-Confianza en que Deportes Iquique permanecerá en primera división?

-Nos quedan 6 finales y debemos tomarlas como tal. En estos momentos es cuando hay que estar más unidos que nunca hinchas, jugadores, cuerpo técnico, prensa y dirigentes. El optimismo está y se nota en el camarín. Lo importante es demostrarlo en la cancha y con resultados positivos. No será fácil.

-Alguna reflexión suya como Presidente, respecto al actual equipo de Deportes Iquique?

-Las lesiones han sido factor en esta campaña, Gran parte del torneo llegamos a tener 8 a 9 jugadores fuera y eso para un equipo pasa la cuenta. Además, varios jugadores no han podido exhibir el nivel que todos esperábamos, pero aún hay 6 finales para demostrarlo.

-Alguna reflexión sobre el Director Técnico?

Para mi Jaime Vera junto a Ramón Estay (Q.E.P.D.) son los mejores entrenadores de la historia de Deportes Iquique, los logros lo avalan.

-La dirección deportiva del primer equipo, hay que entenderla como un proceso, o solo como un equipo mas de primera división?

-Siempre es importante en el futbol establecer procesos para proyectar los equipos en el tiempo, pero los procesos duran lo que deben durar, en el futbol mandan los resultados. Por ejemplo, el proceso del 2016-2017 fue muy exitoso, clasificamos a Libertadores y peleamos el torneo hasta la última fecha con la UC.

-Leonardo Solari, ex presidente CDI fue crítico respecto de la personalidad del entrenador Vera ¿La comparte o no?

-No la comparto, si Jaime dirigió en la Selección chilena, le fue 2 veces muy bien con Deportes Iquique y le fue bien en Grecia, no creo que sea casualidad, sino causalidad de un tipo trabajador y metódico.

-Le interesa o le preocupa la política?

-No, no me interesa, pero me preocupa mucho el momento que estamos viviendo. A veces, veo a personas que no tienen las mínimas condiciones para ejercer cargos tan importantes que terminan decidiendo el destino de la región y el país.

-Como mira lo que sucede actualmente en Iquique y en el país?

-Con muchísima preocupación, esto es producto de años de rabia acumulada y de injusticias: bajas pensiones, profesores mal remunerados, colusiones de oligopolios empresariales, salud y educación precaria, corrupción, televisión desechable, etc. Las demandas sociales son totalmente justas, de eso no hay duda, pero justificar lo injustificable como el vandalismo, saqueos, la destrucción de mobiliario público y privado, eso no tiene nombre.

-Si le ofrecieran un cargo de representatividad popular o ciudadanía. La aceptaría o no es su mundo?

-“Nunca digas nunca”, uno nunca sabe, pero ahora mi rol está en el futbol, de está vereda uno también ayuda y aporta, sobre todo con los más jóvenes.

-¿IQUIQUE tiene potencialidades que le den mejores expectativas y calidad de vida a su gente?

-Claro que sí, se debe luchar contra la descentralización, que es el principal foco de desigualdad, históricamente esta región ha sido perjudicada, todos los recursos de la minería y de ZOFRI se van a Santiago. Además, si todos hiciéramos un esfuerzo con tener una ciudad limpia y tener cultura turística, sin duda, que tendríamos una mejor realidad.

-Alguna reflexión final que desee efectuar libremente?

-Es importante que en nuestro país lleguemos a un acuerdo nacional pronto, estamos mostrando una fragilidad democrática inimaginable para un Chile del siglo XXI.