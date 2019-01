“Agradecemos al hincha iquiqueño que ha estado en las buenas y en las malas con el equipo y con la institución y espero que ese apoyo continúe”.

Mario Vidal Jorquera

“Tenemos una ilusión muy grande, para lo que se puede hacer en este 2019, tanto en lo deportivo como en lo institucional”, son las palabras que reflejan la confianza del presidente de Deportes Iquique Cesare Rossi, en lo que concierne al trabajo que tiene planificado el club, para el presente año.

El máximo timonel celeste al ser entrevistado por este diario, señaló que; al contar con un plantel renovado, el objetivo en lo deportivo es revertir la mala campaña del año pasado y tratar de volver a ser el Deportes Iquique que peleaba los primeros lugares de la tabla.

“Queremos hacer un buen papel, tanto en el torneo nacional, como en Copa Chile y dejar atrás el 2018, que fue muy triste en lo deportivo y para eso, existe la confianza del técnico Pablo Sánchez y de los jugadores, de que este año las cosas serán mejores”.

“El 2018 fue un año complicado para el club, ya que no tener un estadio para jugar los partidos importantes fue muy perjudicial para nosotros y es por eso que este año esperamos contar con el nuevo estadio Tierra de Campeones. Pero por lo pronto, para este primer semestre queremos terminar nuestro complejo deportivo y para eso nos hemos abocado a trabajar en forma concienzuda para, primeramente; en lo deportivo conformar un buen plantel y en lo institucional, concretar el proyecto de nuestro complejo deportivo, que va a estar ubicado en el sector de Los Verdes”

Rossi agregó que este complejo construido en un área de 4 hectáreas, dispondrá de 2 canchas de pasto sintético y una natural, además de instalaciones para el cuerpo médico, sala de kinesiología, camarines y oficinas, lo que permitirá albergar el trabajo tanto del primer equipo, como de las divisiones inferiores y el fútbol femenino.

Con respecto a las divisiones inferiores, Cesare Rossi manifestó que, se ha hecho un buen trabajo y que el cuerpo técnico se ha mostrado muy conforme con los jugadores jóvenes que han alternado con el primer equipo.

“El balance del trabajo con las divisiones menores, ha sido muy positivo, ya que la sub 17 tuvo una muy linda experiencia en un torneo en Irlanda del Norte; la sub 15 acaba de lograr el título en un torneo en María Elena y además el año pasado se retornó a la serie oro del torneo nacional y para este 2019, esperamos incorporar a las series sub 13 y sub 14”.

Consultado respecto a nuevas contrataciones, Rossi dijo que estarían llegando 2 nuevos jugadores. “Han llegado varios jugadores que han sido solicitado por el cuerpo técnico y aprobados por la directiva, pero es posible que lleguen dos más. Uno será para cubrir la falta de otro lateral izquierdo, posición en la cual ahora solo está Wilson Piñones y el otro para sustituir al lesionado Hans Salinas”.

En referencia a Salinas, el presidente de los Dragones Celestes manifestó que, en un comienzo la noticia fue muy desalentadora, pero que, de acuerdo a los últimos exámenes médicos, existe la confianza de que; en un plazo no superior a dos meses, Hans Salinas, a su juicio uno de los mejores jugadores de la pasada temporada, esté de regreso a las canchas.

Finalmente, el timonel celeste agradeció el apoyo incondicional brindado por la hinchada el año pasado, ya que; “estuvo en las buenas y en las malas con el equipo, pese lo negativa que fue para nosotros la temporada. Eso marca la diferencia con otras barras y se agradece, esperando que nos sigan acompañando, porque nosotros haremos los máximos esfuerzos para darles las mejores alegrías”, puntualizó.