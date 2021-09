La capital de Ecuador continúa siendo inexpugnable para el Equipo de Todos, que en 36 años no sabe de triunfos y que solo ha obtenido tres puntos en ocho partidos disputados en aquella ciudad. Esta paridad es la primera desde 1997.

Chile no pudo romper la historia. La selección chilena continúa sin saber de abrazos jugando frente a Ecuador en Quito por las Eliminatorias. Desde 1985 se han disputado ocho partidos en la capital ecuatoriana y el Equipo de Todos ha rescatado tres empates. El punto de hoy es el primero en 24 años, luego de la paridad 1-1 de 1997. Un resultado que duele dado el hombre de más con el que contó Chile desde el 63′.

“El temor de jugar en Quito por la altura ya no existe, porque los jugadores ecuatorianos no viven en la altura. Ya no hay ventaja. Es un tema de confianza, de motivación, de ir a jugar de igual a igual. Si lo haces mejor que el rival, le puedes ganar. Nosotros jugábamos con un solo futbolista que vivía en la altura, nada más. Los otros venían todos del llano. Hoy pasa que no hay ventaja con respecto a eso”, señalaba Gustavo Quinteros a TNT Sports tras ganar la Copa Chile con Colo Colo. Quinteros fue DT de Ecuador durante las clasificatorias a Rusia 2018 y daba su receta para que el Equipo de Todos consiguiera por primera vez los tres puntos en Quito.

Como si lo hubiesen escuchado, los seleccionados nacionales pisaron el Atahualpa con confianza y seguridad. Pese a ciertos pasajes del partido que exigieron al máximo a Claudio Bravo —y terminaron convirtiéndolo en figura—, Chile supo desenvolverse de gran manera en la altura de la capital ecuatoriana e incluso tuvo aprisionado a su rival en su propia área.

Para Martín Lasarte no era negocia aguantar atrás y rescatar un punto: había que romper la historia y obtener la victoria. Sin embargo, las estadísticas no vaticinaban nada bueno porque cada vez que la selección chilena ha sufrido cada vez que ha pisado la capital de la República de Ecuador.

Por las eliminatorias, ambos combinados han jugado 12 veces en Ecuador. Los primeros cuatro se disputaron en la ciudad de Guayaquil, donde la Selección obtuvo buenos resultados: tres empates y un triunfo, el cual re registró el 27 de febrero de 1977, 1-0, con gol de Miguel Ángel Gamboa.

Las autoridades ecuatorianas decidieron cambiarse a Quito para aprovechar sus 2.850 metros sobre el nivel del mar. Y funcionó: Chile nunca volvió a ganar por Eliminatorias. Los dos primeros partidos terminaron en empate 1-1 (1985 y 1997) y luego solo vinieron derrotas: 1-0, en 2000; 2-0, en 2004; 1-0, en 2008; 3-1, en 2012 y 3-0, en 2016. Hasta el partido de hoy, en el que la escuadra de Martín Lasarte pudo volver a rescatar una paridad después de 24 años. Eso sí, la carencia de goles sigue siendo un problema: el último jugador nacional que celebró en Quito fue Marcelo Salas, durante el camino a Francia 98.

El único triunfo de Chile en Quito fue el 9 de julio de 1993, correspondiente a un amistoso. En esa oportunidad la Roja estaba dirigida por Arturo Salah y Manuel Pellegrini era su ayudante en la banca. Chile ganó 2-1 con tantos de Jaime Pizarro y Rodrigo Barrera.

Fuente: La Tercera