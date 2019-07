Plan Nacional “Chile: Territorio Inteligente” obtuvo el primer lugar, en la categoría Smart Latam, superando a iniciativas de Brasil y Argentina.

Programa, impulsado por el Gobierno de Chile a través de Corfo, tiene como finalidad levantar proyectos que respondan a las necesidades del territorio y de sus habitantes, aprovechando las potencialidades y oportunidades locales.

Un importante triunfo obtuvo el plan nacional “Chile: Territorio Inteligente” en el marco de los premios Latam Smart City Awards 2019 realizados en la ciudad de Puebla (México) los días 2, 3 y 4 de julio. El proyecto, impulsado desde la Corfo a través de su Comité de Transformación Digital, se impuso en la categoría “Smart Latam” a iniciativas similares tales como el proyecto “Case Vale do Pinhão. The innovation Ecosystem of Curitiba” (Brasil) y al “Plan Estratégico San Juan 2030 (PESJ2030) en articulación con Agenda 2030 de Naciones Unidad (ODS)” (Argentina).

Al respecto, el director ejecutivo del Comité de Transformación Digital de Corfo, Juan Francisco García, destacó, tras recibir el premio, “que es un honor recibir este premio para las regiones de Chile. Cuando lanzamos el plan nacional Chile Territorio Inteligente buscábamos desconcentrar el concepto de Smart City. Y comenzar a hablar de Smart City, cuando uno llega a los territorios, no es fácil. Pero, cuando hablamos de que queremos trabajar el medio ambiente, la movilidad, la salud digital, la conectividad y la seguridad es más simple”.

El director Metropolitano de Corfo y presidente del Directorio de Sé Santiago Smart City, Álvaro Undurraga, también presente en la ceremonia, afirmó que “estamos muy contentos, aquí en Puebla, México, de haber ganado este reconocimiento para Corfo y su plan Territorio Inteligente. Un premio que reconoce el trabajo realizado en torno a temas de ciudad con el cual hemos entrado al corazón de varias instituciones en sintonía con los problemas que tienen las personas que habitan en el espacio urbano y para lo cual creemos Corfo ha sido un catalizador».

En tanto, la gerenta Corporativa de Corfo, Ángeles Romo, felicitó al Comité de Transformación Digital de Corfo por este premio. “Estamos muy contentos. Este es un tremendo logro y un enorme reconocimiento no sólo para Chile sino también para la Corfo y todos quienes han trabajado activamente en el plan nacional ‘Chile Territorio Inteligente’. Quiero agradecer y felicitar a toda la gente que estuvo involucrada y, particularmente, al equipo del Comité de Transformación Digital porque nos permiten ser protagonistas, a nivel internacional, respecto a la importancia de generar ciudades inteligentes”, sostuvo.

Cabe mencionar que los LATAM Smart City Awards reúnen y reconocen a los proyectos de transformación innovadores y disruptivos que impactan favorablemente en los ámbitos de inclusión, equidad, seguridad, sustentabilidad y participación social, en vías de la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Sobre el plan nacional “Chile: Territorio Inteligente”

Este plan nacional comenzó a implementarse este año, por medio del Comité de Transformación Digital de Corfo, en las ciudades de Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Chillán y Temuco. Tiene, como finalidad, que los territorios cuenten con un ecosistema que promueva soluciones con bases tecnológicas, alrededor de puntos críticos de las ciudades tales como movilidad, infraestructura habilitante, seguridad y medio ambiente, entre otros.

“Algo que nos sorprendió, como equipo Corfo, es que en un minuto pensamos que el concepto de Smart City nos iba a llevar mucho a la seguridad. Pero las regiones de Chile nos están diciendo otra cosa: su principal preocupación es el medio ambiente y es una tremenda oportunidad para aprovechar todo lo que implica Smart City tiene que apuntar a construir juntos, desde los territorios, un mejor planeta”, explicó Juan Francisco García.

Este año, la ciudad de Santiago -piloto para la fase de inicio del plan – fue reconocida por primera vez como la ciudad “más inteligente” de Latinoamérica, destacando en las áreas de medioambiente y planificación urbana de acuerdo al ranking “Cities in Motion”, elaborado por la prestigiosa escuela de negocios española IESE Business School.

Este índice, que evalúa nueve dimensiones (capital humano, cohesión social, economía, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, planificación urbana, proyección internacional y tecnología) situó a la capital de Chile en el lugar 66 de una lista de 174 urbes más destacadas, por sobre ciudades como Buenos Aires y Montevideo.