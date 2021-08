Claudia Hernández, es presidenta del Comité de Vivienda, gestora de nivel nacional y presidenta del comité regional de vivienda denominado Chilenos Unidos por la Casa Propia.

Recientemente se reunión con el Gobernador Regional José Miguel Carvajal, a quien le manifestaron la difícil situación de más de medio centenar de dueñas de casa que deben pagar muy caros arriendos por las casas de habitan.

El comité de sesenta personas están al alero del Servicio de Vivienda y Urbanismo y pretenden reunió a más personas que se sumen al proyecto del sueño de la casa propia.

«La idea de nosotros es dar solución también a otras familias».

Recordó que en esta región es muy difícil el acceso a la vivienda, si es que no lo hace a través de una toma, lo que constituye una presión hacia las autoridades para encontrar solución habitacional.

En la reciente reunión con el Gobernador Regional, José Miguel Carvajal, le plantearon a la autoridad el problema que enfrentan por los costosos arriendos de casas, que en muchos casos se lleva la mayor cantidad de dinero de los sueldos.

«Eso representa un drama silencioso que mucha gente desconoce. Así lo explicamos a la primera autoridad regional. Nos acompañaron dos arquitectos».

Reconoció que tuvieron una excelente recepción de parte del Gobernador, quien se advierte muy comprometido con el tema de la vivienda, señalando que hará gestiones todo por el conducto legal.

«Nosotros reclamamos del por qué las autoridades prestan más atención a las marchas de las tomas. ¿Y por qué a nosotros no nos prestan atención si hasta tenemos el ahorro para la vivienda. Cumplimos con el porcentaje de vulnerabilidad, somos de mayoría chilenos. Cumplimos con todos los requisitos que pide el Serviu para la postulación. Al parecer la autoridad ve más vulnerabilidad en las tomas y en sus marchas. Yo no me he ido a una toma, pago arriendo hasta 350 mil pesos mensuales, no me alcanza para más. Todos los de nuestra organización pagan arriendo ¿y quién nos ayuda a nosotros? Los alcaldes durante las campañas se van a las tomas, llevan regalos a los niños de las tomas, mercaderías y vales para el gas. ¿Y qué pasa con las familias vulnerables que pagamos arriendo?”, preguntó.

La presidenta del comité planteó al Gobernador Regional José Miguel Carvajal, la necesidad de contar con un terreno para comenzar una solución. «Le pedimos que solicite a la seremi de Bienes Nacionales la entrega de un terreno para comenzar a levantar nuestras casas, porque terrenos hay, para solución habitacional como lo dijo Bienes Nacionales. Además el Gobernador es la primera autoridad regional que debe tener potestad para encontrar solución a la falta de viviendas» recalcó.