Necesidad o no de una nueva Constitución para Chile, además de priorizar las demandas sociales más sentidas por la ciudadanía -pensiones, salud, equidad, sueldos, servicios básicos, transporte, seguridad, medioambiente, pueblos originarios, agua, corrupción y abusos, entre otros-, es la propuesta que podrán votar quienes participen de la consulta ciudadana, el día 7 y 8 de diciembre próximo a realizarse en todas las comunas del país.

La instancia fue propuesta en la última asamblea nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades, realizada en La Granja y, en la que participaron alcaldes y concejales de todos los sectores políticos e independientes del país. Junto a lo anterior, cada región podrá incorporar temas de interés propio.

Es por esto último que salimos a la calle para conocer la opinión del ciudadano a pie, donde la mayoría coincidió que la propuesta es positiva, sin embargo, señalan que llega a destiempo y que se debió haber hecho antes.

Humberto Diomedi: “Al menos 10 millones de chilenos estamos pidiendo una nueva Constitución”.

Marcos Andrade: “Es lo que necesitábamos”.

Guadalupe Salas: “Gobierno se ha puesto tozudo”.

Sonia Bugueño: “Hubiese sido mejor haberla hecho antes”.

ROMPER AMARRAS

Junto con señalar que se encuentran movilizados desde hace dos semanas y manteniendo turnos éticos para atender la contingencia diaria, sobre todo a las personas que residen en las comunas del interior, el presidente regional de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos –AFIICH-, Humberto Diomedi, calificó la medida tomada por el pleno de alcaldes y concejales a nivel nacional como “excelente porque se está rompiendo el amarre que hace la actual Constitución. De todas maneras, son los alcaldes los que tienen poder y capacidad de convocar a la ciudadanía de su comuna y ahí todos los alcaldes de Chile, si la promueven, va a ver una votación cada una independiente de otra, no va a ser vinculante, pero va a ser masiva y contundente para que el Gobierno conozca nuevamente la realidad de los chilenos, ya no tan solo de un millón 200 mil manifestantes en la calle, sino que la de por lo menos 10 millones de chilenos que estamos pidiendo una nueva Constitución”, expuso el dirigente.

NECESIDAD

“Es la mejor opción que tenemos en este momento, es lo que necesitábamos. Con este primer avance de tener una consulta ciudadana, vamos bien encaminados, me parece excelente la idea”, sintetizó Marcos Andrade, quien agregó además que la manera en la él se caracterizó –maquillado de payaso, vestido de terno y con la banda presidencial cruzando su pecho-, es la única forma en la que se puede graficar la figura del poder Ejecutivo en este instante.

“Este país está como el mundo del revés. La única forma de caracterizar al Presidente es así, vestido de payaso. Es una persona enferma”, sostuvo el manifestante.

JUSTO Y LÓGICO

Guadalupe Salas es presidenta del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos de Iquique Alto Hospicio y el Tamarugal, además de ser la timonel de la Federación de Manipuladoras de Chile. Consultada por esta decisión del pleno de alcaldes y concejales a nivel nacional, la dirigenta explicó que la participación ciudadana para definir si se cambia o no la Constitución “es lo más justo y lógico. Tarde vinieron a darse cuenta de que había que tomar en cuenta a la ciudadanía, esto se debió haber hecho hace mucho tiempo atrás. El Gobierno se ha puesto tozudo, no quiere escuchar al pueblo y que bueno que los alcaldes empezaron por las ciudades a realizar está consulta, para demostrarle al caballero que él no se manda solo, en el fondo somos todos los chilenos necesitamos cambios reales, no aspirinas como las que está ofreciendo”.

CAMBIO

Finalmente, para Sonia Bugueño, presidenta regional de la Federación Nacional Trabajadores de la Salud, base Hospital –FENATS-, pese a ser positiva la determinación “hubiese sido mejor haberla hecho un poco antes para poder tener una mejor radiografía de la contingencia social. Nosotros hemos tenido cabildos en el Hospital Regional y la verdad que la mayoría de los funcionarios quiere que se cambie la Constitución y empezar con una democrática, al igual que todos los chilenos”, indicó la dirigenta.