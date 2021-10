Torneo organizado por Club Hiroshima tuvo cerca de 150 competidores



El representativo del Club Maho de Alto Hospicio, se clasificó campeón del torneo regional federado de judo que, organizó el Club Hiroshima de Iquique, bajo el control de la federación chilena de este deporte de contacto, cuya directora nacional Judith Rivera, estuvo presente en el certamen.

El campeonato se disputó en el gimnasio “Daniela Alarcón” de la asociación local, donde se hicieron presentes, cerca de 150 judocas de los clubes; Leones de Tarapacá, Hokuto, Andresensei, Nagasaki, Dragón, Colegio Inglés e Hiroshima de Iquique, además del Club Maho de Alto Hospicio y el Club Shihan de Pozo Almonte.

Se disputaron combates en las categorías de; sub 7, sub 9, sub 11, sub 12, sub 15, sub 18, sub 21 y todo competidor, siendo los ganadores premiados con medallas, las cuales fueron entregadas por algunas autoridades que estuvieron presentes.

El primer lugar por equipos, lo obtuvo el Club Maho de Alto Hospicio, segundo Hiroshima de Iquique y tercero Hokuto de Iquique, mientras que entre los ganadores, destacaron entre otros; Emmy Martínez del Club Leones de Tarapacá; Patricio Urra del Club Maho; Cristofer Lea del Club Hiroshima y Diana Saavedra del Maho, entre otros ganadores.