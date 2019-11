Centro Comunitario de Salud Familiar, CESCOF, El Boro cuenta con agrupación social, cultural y deportiva femenina “Pasión sin Fronteras”, que tiene como objetivo la formación de niñas y jóvenes de diferentes edades, de forma gratuita con el apoyo de médicos, kinesiólogos, nutricionistas y terapeutas ocupacionales.

La iniciativa impulsada por Mario Reyes, técnico en enfermería de nivel superior del Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR), presidente del club social, cultural y deportivo “Pasión sin Fronteras” del CESFAM Pedro Pulgar, se inició como una manera de integrar a los menores del sector ocupando su tiempo libre en actividades sanas, y abierto a aquellos que presentan una discapacidad.







Dijo que como dirigente junto a los profesionales de la Red de Atención Primaria de la Municipalidad de Alto Hospicio, se trabajó arduamente junto a Mario Aranda, kinesiólogo, encargado del CECOSF El Boro, quien es parte de la directiva de la institución de Fútbol comunal, para concretar este proyecto durante este año 2019.

“ A mí siempre me ha gustado el fútbol, y creo que es importante que un profesional del área de salud tenga una cercanía con esta profesión, con el fútbol y el deporte en general. Entonces por mi vocación social al servicio de la comunidad, no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer algo por los niños, niñas y jóvenes de mi comuna. Yo he trabajado mucho tiempo con personas en riesgo social, porque me gusta ayudar a quienes más lo necesitan. Esta era un área nueva, en la cual junto a mis compañeros podíamos trabajar con menores y su relación con el deporte. Es un interesante desafío para todos, el cual queremos afrontar con esfuerzo y dedicación”, aseveró.

Además, reiteró que siempre han contado con el apoyo íntegro del alcalde Patricio Ferreira, a quien le gusta deporte y les permite tener todas las condiciones para que los menores puedan realizar sus entrenamientos en el Estadio Julio Martínez Pradanos y así alcanzar sus objetivos con grandes proyecciones a futuro.

Cabe destacar que el técnico en enfermería es entrenador de fútbol de niños y jóvenes del club “Pasión sin Fronteras”, del CESFAM Pedro Pulgar, donde participan niños desde los 4 a los 12 años de edad, y jóvenes entre los 12 y los 20 años de la comuna de Alto Hospicio. También pueden intervenir los menores que estén en el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de los recintos de salud municipal. Del mismo modo, personas que tengan alguna discapacidad, porque intentan que esta iniciativa deportiva sirva para su rehabilitación.