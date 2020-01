Exitoso cierre de la Expo Colchane en el altiplano chileno

A pesar de las ofertas de espectáculos para las mismas fechas, la cantidad de turistas que asistió al evento andino, aumentó en cerca de un 20%, quienes disfrutaron de la rica cultura aymara.

Con la coronación como Ñusta 2020 de Aracely Herrera Mamani, de la comunidad de Mauque Puchuldiza, cerró con éxito la novena versión de la Expo Colchane, desarrollada en la capital administrativa de la comuna andina, con un poco más de mil visitantes quienes disfrutaron la experiencia de vivir dos das de la costumbres, tradiciones y cultura aymara.

Tras recibir la corona la nueva Ñusta agradeció a su familia por el apoyo prestado, “quiero agradecer a mi familia porque me alentaron en todo y a mi comunidad porque estoy orgullosa de ser aymara. Tener esta corona es más que ganar un concurso, es poder ser embajadora de nuestra cultura”.

Aracely se adjudicó el certamen tras una decisión del jurado, este midió sus conocimientos en la cultura aymara, de la comuna, su vestimenta alusiva al territorio, además de su actitud y desplante, además de demostrar manejo fluido en español, inglés y aymara. El obtener el galardón le significó recibir un premio por $ 600 mil pesos.







El alcalde de Colchane, Javier García Choque, explicó que no se trata de un certamen de belleza, “nosotros queremos resignificar concursos como este desde la cosmovisión aymara, la ñusta no es tan solo el símil de reina, es un símbolo de la Pachamama, de la fertilidad, el componente de nuestra dualidad, que no es más ni menos, si no un igual que nos permite existir”.

EXPO COLCHANE

Los más de 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar no fue impedimento para que el evento tuviese una alta convocatoria local, regional, nacional e internacional. Fuera de las muestras de la cultura amara, destacó durante la primera noche la presencia del conjunto Nacional Noche de Brujas, quienes hicieron bailar cantar a los asistentes al Gimnasio Techado de Colchane.

El público de Colchane recibió con el mismo entusiasmo al conjunto Puka Wila, cuyos integrantes son de la comuna, desarrollando a la par de estudios universitarios y una carrera musical en la región de Antofagasta, los que les ha valido ser invitados a los principales escenarios rurales de norte grande. La primera noche cerró con los bolivianos de Karisma, que repletaron de elogios por parte de los asistentes.

La segunda jornada, junto con la coronación de la ñusta, tuvo como plato fuerte al conjunto cochambambino de Chila Jatun, quienes desataron el delirio entre las asistentes demostrando una sólida presentación que los consolida de manera independiente y que los aleja de ser los hijos de los Kjarkas.

Durante los dos días del evento se realizaron distintas pruebas tradicionales como la entrada de carnavales, el lanzamiento con ondas de membrillos, el laceo de llamas, el floreo de alpacas, el tejido y la preparación de la quinua entre otras. Los organizadores esperan poder realizar una mejor versión el próximo año, tanto para los vecinos como para los turistas que llegan a visitar y empaparse de la real cultura aymara.