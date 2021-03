Mario Vergara

La presidenta del directorio del Colegio de Profesores Regional Tarapacá, Arline Oro, dijo que las autoridades de Educación hicieron responsables a los apoderados de decidir voluntariamente si envían a sus colegios a clases presenciales.

«Resulta que el Presidente y el seremi de Educación le pasaron toda la responsabilidad a los apoderados. Si un apoderado envía a su hijo al colegio, ese apoderado se hace responsable. El Seguro Escolar no cubre nada. Si algo le ocurre a los niños es porque voluntariamente los apoderados los enviaron al colegio. Es por eso aquello de decisión voluntaria«.

Arline Oro, presidenta regional del Colegio de Profesores.

La dirigente regional de los profesores dijo que las clases debieran ser solamente vía online, porque las niñas y niños no pueden volver a colegios en las condiciones que está la pandemia en la Región de Tarapacá con altos índices de contagios.

«Veamos el caso de las familias que viven en Alto Hospicio ¿Cómo se trasladan los niños a los colegios en Iquique, en las micros y colectivos y el riesgo de contagio está en todas partes?. ¿Por qué tanta insistencia en clases presenciales, acaso no están vacunando a la población, acaso no hay cuarentena los fines de semana y toque de queda todos los días. Acaso ha bajado la cifra de fallecimientos y contagiados? Señores no pueden jugar con las vidas de nuestros niños».

Junto con lo anterior, reafirmó que como Colegio de Profesores de Chile insisten que las clases presenciales deben comenzar cuando estemos en Fase 4, cuando todos los apoderados estén vacunados, los profesores, paradocentes, los adultos y todos los demás.

«Por otro lado, no sabemos qué impacto tendrá el hecho que los alumnos vengan dos veces por semana al colegio. Una semana asistirá un grupo, después le tocará a otro grupo y así. Al final es como la lotería. Al que le toca, le toca, porque el Estado no se hace cargo de la vida de los niños y sus familias. El Presidente de la República dijo bien claro, la asistencia a los colegios es voluntaria. Si usted decide enviar a sus hijos al colegio; si algo le ocurre a los niños, los apoderados son los responsables porque el Seguro Escolar no cubre el COVID. Los apoderados están conscientes de este asunto y no pueden reclamar ante nadie» dijo la presidenta regional de las profesoras y los profesores.