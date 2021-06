Campeonato de la Liga Escolar Tarapacá a una fecha de su término.

Los equipos del Colegio Humberstone y Colegio Macaya, lideran la tabla de posiciones en Iquique y Alto Hospicio respectivamente, del torneo de ajedrez de la Liga Escolar Tarapacá.

En la sexta fecha disputada el pasado viernes, los resultados de la jornada, fueron los siguientes :

Serie Iquique: Mejores jugadores; en primer lugar Joaquín Colque del Colegio Humberstone; segundo lugar Luis Liu del Colegio Lirima y tercer lugar Santiago O’Ryan del Colegio Humberstone.

Mejor jugadora dama, Mia Loy; mejor sub 15, Ana Reyes y mejor sub 13 Leandro Lebert, todos ellos representantes de la Academia Tarapacá.

El mejor en categoría sub 11, fue Danner Santander del Colegio Patricio Linch y el mejor sub 9, Martín Quintana de Academia Tarapacá.

En la serie Alto Hospicio, los tres mejores jugadores fueron; en primer lugar Jonathan Fernández; segundo Hannibal Ortiz, ambos del Colegio Macaya y en tercer lugar Gabriel Bravo del Liceo Juan Pablo Segundo.

Por categorías, los vencedores fueron: Mejor Dama Fernanda Vilca del Colegio Macaya; Mejor sub 15, Lucas Araya del Liceo Juan Pablo Segundo; mejor sub 13, Camila Cartes del Colegio Macaya; mejor sub 9 Joaquín Egaña del Colegio Robert Jhonson y mejor sub 11, Javier Mondaca del Colegio Macaya.

Faltando una fecha para el término de este torneo que, se ha venido disputando vía on line y controlado desde el salón virtual del Club Alfil, la clasificación por equipos, es la siguiente:

Serie Iquique; primer lugar Colegio Humberstone; segundo lugar Liceo Academia Tarapacá y tercer lugar, Colegio Patricio Linch.

En la serie Alto Hospicio, encabeza la tabla el Colegio Macaya; segundo Liceo Juan Pablo Segundo y tercer lugar Colegio Domingo Savio.