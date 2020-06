La directiva regional del Colegio Médico de Tarapacá en declaración pública se refirió a lo expresado por el Intendente Regional Miguel Angel Quezada, respecto a un posible nuevo ingreso de bolivianos a Iquique, con el fin de cumplir una cuarentena antes de retornar a su país.

El texto es el siguiente:



Ante las declaraciones emitidas durante el punto de prensa de este

domingo 31 de mayo, en donde el Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel

Quezada, expresó que como región tenemos que estar disponibles para

brindar ayuda humanitaria y recibir a más ciudadanos bolivianos para

que puedan esperar su traslado hacia su país, el Colegio Médico de

Iquique manifiesta lo siguiente:



Estamos en absoluto desacuerdo con lo manifestado por el Intendente. Si

bien reconocemos sus buenas intenciones, la región está

imposibilitada, desde el punto de vista sanitario, de recibir a más

ciudadanos de origen boliviano y de cualquier otra nación para que se

instalen en Tarapacá a esperar el traslado definitivo a sus países

porque nuestra red asistencial ya no tiene la capacidad suficiente para

atender a más personas.



Nos parece inadecuado en estos momentos que la autoridad regional

manifieste que la región está disponible para que ciudadanos

extranjeros puedan realizar su cuarentena en Iquique. La situación que

estamos viviendo en Tarapacá es gravísima. Cada día aumentamos

enormemente los casos de Covid 19. Todos los días son más de 100

nuevos pacientes que se suman a la lista de contagiados y la red

asistencial está colapsada.



El Hospital de Iquique, el único en la región, está viviendo uno de

sus momentos más complejos. A pesar de todos los esfuerzos hechos por

el mismo Intendente Miguel Ángel Quezada, el Servicio de Salud de

Iquique y la dirección del recinto, las camas Covid 19 están llegando

a su máxima capacidad y los equipos de salud cada vez están más

disminuidos, sobre todo las unidades críticas del hospital, en donde se

están haciendo los mayores esfuerzos para que los pacientes logren

recuperarse de esta compleja enfermedad y salven sus vidas.



Como gremio le pedimos al Intendente que pueda repensar su declaración

y evitar que este escenario se concrete porque podría complejizar aún

más la crisis sanitaria que vivimos. Por último, queremos exigirle

aumentar los esfuerzos en cuanto a fiscalización en las calles para

evitar que la gente ande circulando innecesariamente, para que no se

formen aglomeraciones y no se generen situaciones de riesgo para nuevos

contagios.



El virus no se puede seguir expandiendo. Mientras más contagiados

existan más compleja será la situación para nuestro hospital y toda

la red de salud. Los recursos son finitos y el recurso humano que puede

atender a los contagiados es escaso.