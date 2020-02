El Colegio Simón Bolívar de Alto Hospicio será el primer establecimiento en la región en comenzar las clases, mientras que las 25 instituciones restantes de ambas comunas, determinaron que sea el miércoles 26.

El próximo día 5 de marzo es la fecha que se dará inicio al periodo lectivo 2020 en toda la región de Tarapacá. Sin embargo, en la comuna de Iquique y Alto Hospicio el panorama es otro, ya que a partir del lunes 24 de febrero los colegios municipalizados de dichas comunas deberán retornar a clases.

El Colegio Simón Bolívar de Alto Hospicio será el primer establecimiento en la región en iniciar el año lectivo, mientras que las 25 instituciones restantes, determinaron que sea el miércoles 26 el día elegido para la vuelta a clases.

Recordemos que el artículo 1 del decreto supremo 289 de 2010 del Ministerio de Educación establece que las unidades educativas podrán anticipar el año lectivo para recuperar interferiados u otro día que se juzgue relevante -Día del Profesor, Día de la Educación Parvularia, por ejemplo- desde el miércoles 26 de febrero. En el caso de los establecimientos educacionales que optaron por recuperar clases que no efectuaron el 2019 por paralización docente, estos planteles podrán iniciar dicha recuperación de clases desde el miércoles 19 de febrero de 2020.

SIN SENTIDO

Respecto del ingreso anticipado, el presidente regional del Colegio de Profesores, Pedro Cisternas, indicó que esta medida, junto con catalogarla de sin sentido, es para recuperar las clases tras el paro docente ocurrido entre los meses de junio y julio del año 2019.

“Esta decisión la toma el ministerio con un afán persecutorio porque no tiene ningún sentido pedagógico. Los alumnos no van a aprender ni más ni menos, si se ingresa una semana antes. Finalmente se estableció con los sostenedores municipales ingresar el día miércoles 26 de febrero, en particular la municipalidad de Iquique y sus 25 colegios decidieron ingresar el día 26, excepto los dos colegios que son de carácter vespertino, que ingresan el día 4 de marzo porque tienen un régimen distinto, pero todos los demás colegios van a ingresar con alumnos el día 26 y los profesores ingresan a laborar el día lunes 24”, agregó.

COMPLICACIONES

Así mismo señaló que no todos los colegios atendieron al llamado por parte de la secretaría ministerial para ingresar de forma anticipada, sino el día 26. Para el timonel regional docente igualmente esta fecha podría generar cierta complicación, debido a que “vamos a estar aún con altos índices de radiación solar y calor en los colegios que no están habilitados con salas climatizadas para recibir alumnos, entonces se va a producir una situación bien complicada en los colegios que hará que los apoderados no envíen a los niños la primera semana del día 26, sino que decidan hacerlo el lunes siguiente -2 de marzo- “, concluyó.

UNIDAD CERO

Finalmente, Cisternas tuvo palabras para explicar la Unidad Cero, consistente en los primeros contenidos que son entregados a los alumnos de enseñanza básica y media, durante el mes de marzo, aplicable en todas las asignaturas. “Independientemente que todos los colegios van a comenzar con una Unidad Cero, en el sentido de que partimos el año con recuperación y nivelación. Eso sí tiene sentido pedagógico porque efectivamente nosotros vamos a recuperar contenidos que no se pasaron por las innumerables suspensiones de clases en el año 2019”, dijo Cisternas.