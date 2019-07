Sponsor de la rama femenina de fútbol de Deportes Iquique, apoyo al equipo Sub-17 del Club y mejoras a las condiciones de entrenamiento e implementación son parte de las iniciativas que lidera la compañía minera, con el objetivo de fomentar el deporte e impulsar nuevos talentos deportivos regionales.

Reafirmando su compromiso con el deporte regional, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y Club Deportes Iquique (CDI) firmaron un nuevo convenio de colaboración, mediante el cual se formalizaron diversas gestiones de apoyo y difusión al fútbol local.

Césare Rossi, presidente del CDI y el Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Collahuasi, Francisco Carvajal, junto a jugadoras del equipo femenino

En la ocasión, alumnos del Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II de Alto Hospicio, participaron en una Clínica Deportiva con jugadores del CDI

La primera de ellas fue el anuncio oficial de Collahuasi como nuevo sponsor de la rama de fútbol femenino del CDI, con la presentación de las camisetas que vestirán las jugadoras, así como aportes para mejorar las condiciones de entrenamiento del equipo e implementación.

“Estamos muy contentos de esta alianza con Collahuasi, que data desde hace prácticamente 12 años, cuando Deportes Iquique retornó al fútbol profesional. Esta compañía minera siempre ha sido un auspiciador que ha estado en permanente apoyo al Club, no solamente al primer equipo, sino también al fútbol joven, femenino, playa y todas las ramas de nuestra institución. Sin el aporte de ellos, sería mucho más difícil realizar fútbol profesional en la región”, indicó Cesare Rossi, presidente de Club Deportes Iquique.



El convenio suscrito entre Collahuasi y Deportes Iquique, favorecerá también, a la categoría sub 17, algunos de cuyos integrantes, fueron saludados por Luciano Malhue, Gerente de Relaciones con la Comunidad de Minera Collahuasi.

Por su parte, Leslie Olivares (18), jugadora de la rama femenina destacó este tipo de aportes hacia su disciplina deportiva. “Gracias a Collahuasi, he vivido experiencias inolvidables como, por ejemplo, viajar a otros lugares y conocer otras culturas, llegando a ser hoy una seleccionada nacional en la Sub 20 femenina, con grandes logros. Todas estas experiencias me llenan de orgullo”, señaló.

En igual tenor, por segundo año consecutivo, la compañía brinda su apoyo a la selección Sub-17 del CDI para que puedan viajar a Irlanda del Norte a participar en el campeonato de la Super Cup en dicho país, a realizarse entre el 22 de julio y el 5 de agosto. El equipo se reunirá con más de 25 equipos de todo el mundo, que se enfrentarán en cinco grupos de cuatro clubes cada uno. Los jóvenes iquiqueños jugarán en primera instancia con su símil de Estados Unidos, Australia e Irlanda.

En este contexto, Francisco Zúñiga (17), jugador de la Sub-17, agregó que este aporte es la concreción de un anhelo que hoy es una realidad. “Quiero agradecer a todos los que hacen posible cumplir mi sueño y el de mis compañeros, que es el de viajar a Europa para ir a jugar un campeonato tan importante como el SuperCup. Sin duda, será una experiencia inolvidable, porque estaremos varios días compartiendo con jóvenes de otros equipos. Serán recuerdos únicos”, manifestó.

Francisco Carvajal, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Collahuasi, explicó su satisfacción por este trabajo en conjunto, entre la Compañía y el CDI. “Esta colaboración en conjunto, que se remonta desde 2007, nos ha permitido acompañarlos en sus grandes éxitos. Para nosotros, el balance de esta vinculación con el deporte incentiva la vida sana y actividad física, que también hemos integrado al interior de nuestra compañía. Más aún, estamos ampliando nuestro compromiso hacia otras ramas de esta disciplina deportiva como fútbol femenino, playa y Sub-17. De esta forma, estamos seguros que integraremos aún más a la comunidad a alinearse con el deporte y la buena salud”.

Para dar cierre a estos anuncios que favorecen el buen desarrollo del deporte en la región, con el apoyo de Fundación Educacional Collahuasi, alumnos del Liceo Bicentenario Minero SS Juan Pablo II de Alto Hospicio participaron de una Clínica Deportiva a cargo del CDI, donde a través de dinámicas y entrenamiento se fomentó la vida sana y la práctica deportiva a niños entre 9 y 12 años.

Finalmente, el CDI informó que esta semana comienza Fútbol Playa, que se jugará cada sábado en el estadio Arena Cavancha (frente al casino). Se desarrollará una fase regular de ocho equipos, de los cuales los cuatro primeros clasificarán a semifinales, para definir al campeón. El seleccionador Eduardo Medalla será el encargado de elegir a los talentos más destacados para conformar el equipo que competirá en Brasil.