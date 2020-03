Desde el mes de enero y luego de contactarse con el empresario Gonzalo de la Carrera, el comando se creó para delinear la manera en que la opción rechazo coordinará el trabajo informativo previo al plebiscito de entrada 2020 en Tarapacá.

Con el propósito de informar a la comunidad respecto a los por qué la ciudadanía debiera optar por la opción rechazo, en el Plebiscito Nacional del 26 de abril, el Movimiento Yo Rechazo, desde hace poco más de dos meses ha realizado una serie de conversatorios, integrando ciudadanos, independientemente a su corriente política.

Tuvimos la oportunidad de conversar con José Luis Castro y Christian Barrera, integrantes de la directiva del comando rechazo independiente en Tarapacá, iniciativa que parte desde el mes de enero, luego de contactarse con el empresario Gonzalo de la Carrera y delinear la manera en que se coordinará el trabajo previo al plebiscito de entrada 2020 en nuestra región.

José Luis Castro –a la izquierda- y Christian Berrera, son parte del Comando Independiente Rechazo en Tarapacá.

COMANDO

“Este es un movimiento que nace de él –Gonzalo de la Carrera- y así lo ha hecho en todas las regiones. El actual proceso constituyente, según nuestra visión, nace mal, producto de una violencia. El acuerdo era paz social y una nueva Constitución, la paz social no se ha logrado y eso es un deber de todos. Tenemos que llegar a lograr una cordura y debatir las posiciones legítimas”, señala el timonel del comando rechazo independiente en Tarapacá, José Luis Castro.

Respecto a desde cuándo comenzaron a trabajar como comando rechazo Tarapacá, Castro explica que desde el mes de “enero de este año armamos una directiva de diez personas y se nos han ido sumando más adherentes. La ventaja de este movimiento que al ser ciudadano podemos integrar a varias personas, al margen de las corrientes políticas, incluso tenemos gente que puede ser de centro izquierda o centro derecha, eso es transversal”, comentó Castro.

Se espera que los primeros días del mes de abril, el empresario esté de visita en la ciudad, para realizar distintas actividades en torno al comando rechazo.

AGENDA SOCIAL

Por otro lado hizo hincapié en que tras la firma del acuerdo entre oficialismo y oposición, el pasado 15 de noviembre, “lamentablemente en todo este tiempo desde que se logró ese acuerdo no se ha hablado de nada respecto a las demandas legítimas, que por lo personal yo puedo incluso adherir, soy ciudadano de a pie. No se ha hablado nada de la agenda social, solamente los políticos trasladaron la discusión a un apruebo o rechazo a una Constitución que bajo nuestro prisma, no es la forma más eficiente de llegar a esta agenda ciudadana”, sostuvo el timonel.

CINCO MESES

Así mismo, explican que como comando, el análisis de estos casi cinco meses desde el inició del estallido social en nuestro país es que “ha sido bien perjudicial para Chile. Ha traído cesantía, el crecimiento económico está estancado, el dólar sigue en alza y también hay una degradación en la convivencia que es más importante incluso. Hace unos días tuvimos una jornada de manifestaciones muy violentas en Iquique. Se cumplió la autoprofecía de la violencia en marzo y creo que eso no es absoluto es bueno para Chile”, agregó Castro.

SITIO WEB

Finalmente, el abogado y encargado de las comunicaciones del comando rechazo, Christian Barrera, señala que a través del sitio web www.yorechazoiquiquediceno.cl hacen la bajada de información a la comunidad, con temas locales, además de la colaboración de distintos columnistas de opinión y escritores nacionales “nuestro sitio web no es una página vitrina, sino que viva, ya que va constantemente actualizándose con información. Es muy difícil generar contenido propio, pero nos nutrimos con noticias de otros medios. Lo que sí tenemos son columnistas opinión que escriben para nuestro sitio”, concluyó.