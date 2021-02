Gobernación Provincial erradicará a los migrantes del sector

Con el apoyo de Carabineros y Ejército ayer la Gobernación Provincial de Iquique inició la “recuperación del espacio público” de la Plaza Brasil donde pernoctan migrantes venezolanos. La acción fue supervisada por el gobernador René Muñoz, quien manifestó que aún no se define un lugar para que permanezcan las familias extranjeras.

El operativo comenzó cerca de las 9 horas con la llegada del contingente de militares y policías y la orden para que desarmaran las carpas e hicieran abandono del lugar las casi 70 personas entre adultos y menores que permanecen en dicho paseo





La autoridad provincial explicó que el objetivo es recuperar el espacio público, ocupado desde diciembre,para que los vecinos y las vecinas retomen su vida normal con seguridad y el municipio trabaje en mejorar las áreas verdes. Ac

“Se han hecho operativos policiales y se ha ido gente detenida por venta de droga, en la noche hay peleas, ingesta de alcohol y situaciones que no corresponde a un sector público. Queremos, que se pueda segregar ahora este grupo, para diferenciar a los que tienen real necesidad de los que están abusando con negocios. Aquí ya les dije hay narcotráfico, hay extranjeros detenidos por ese trema, por eso si se segregan los podremos seguir ayudando independiente de donde ellos se encuentren. Pero es importante segregarlo y recuperar y este espacio.





Dijo el gobernador que el pasado lunes en una carpa vio una cantidad de bebidas alcohólicas muy alta, que él estima con ese dinero se puede alimentar durante una semana un grupo familiar, “creemos que se puede estar pasando de la real necesidad al abuso”.

¿Cuál será el destino de estos ciudadanos, cuándo se habilitarán los campamentos de playa Lobito y Huara anunciados en el Plan Colchane?

-No tenemos un lugar físico donde enviarlos. Se está trabajando distintas posibilidades, hay distintas propuestas, todavía no hay una respuesta definitiva de cuál se ejecutará. A nosotros como Gobernación Provincial esa solución no nos compete. Lo está viendo el Gobierno Regional, sabemos que hay distintas propuestas y nuestras autoridades están abocadas a eso, que nos dará una solución a este tema.

Este trabajo humanitario lo hemos hecho durante más de un mes, si no recuperamos hoy será durante la semana. Pero lo haremos si o si”, mencionó el gobernador.

QUEJAS A LA PRENSA

El gobernador manifestó su malestar con la prensa local por no ayudar en la tarea que iniciaron ayer. “La prensa no ayuda, cuando viene no consulta datos (de cuánta gente hay acampando), se dedican a enfocar a personal de Fuerzas Armadas que está apoyando como seguridad y se dedican a tergiversar la información, lo que creemos es bastante negativo. Cuando hablemos de Derechos Humanos también tenemos que hacerlo de los que tienen los vecinos del sector, barrio tradicional con gente de la tercera edad en su mayoría, que tienen derecho a vivir tranquilos y no es justo para ellos vivan en estas condiciones de inseguridad. Queremos que ustedes vean y no se nos deje como los malos de la película. Como autoridad tenemos que velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, hay muchos vecinos de tercera edad acá”.

Requerido sobre el plazo autoimpuesto para recuperar o desalojar el sector manifestó que seguirán trabajando para desocupar la zona, “veremos cómo se da este trabajo, no hay plazo para recuperar la plaza, pero no pararemos hasta que esté resuelto. Esperamos disminuir el número de ocupantes, hay gente que tiene red de apoyo, esperamos que baje la cantidad y retomemos la normalidad en la plaza”.

En cuanto al trabajo social cumplido con las familias, acotó desde el 14 de enero el catastro señala que al 20 de febrero, pasaron por la plaza Brasil 286 personas extranjeras, de ellas 121 recibieron ayuda de la OIM con alojamiento y traslado humanitario mientras que la asesoría de la gobernación fue para sus en trámites.

“Sabemos que ese trabajo humanitario aquí no fue menor, lo hicimos amplio y con buenos resultados, gestionando y coordinando con las organizaciones internacionales podrá acelerar esas soluciones, pero recalco que como gobierno provincial no tenemos recursos para resolver la situación de migrantes, solo articulamos la red de ayuda.

Menciono que los operativos seguirán..

“