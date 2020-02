David Morales, secretario nacional de la Democracia Cristiana:

En su visita a Iquique, Morales entregó detalles acerca de cómo el partido trabaja de cara a las elecciones de gobernador y alcalde, dejando claro además que la Democracia Cristiana sigue siendo un partido de oposición.

En su recorrido por todo el país, el secretario nacional de la Democracia Cristiana –DC- David Morales, recaló en el puerto de Iquique con el objetivo de generar diversas reuniones, entre ellas, una asamblea en la que participarán militantes e independientes afines a la falange, la cual se realizará hoy en la sede del partido –Serrano 712- a partir de las 10:00 horas.

En la oportunidad estará presente el abogado Sebastián Llantén, subsecretario nacional de la DC, quien entregará información referente al proceso eleccionario que se vivirá en abril próximo. Junto a lo anterior, Morales entregó detalles acerca de cómo el partido trabaja de cara a las elecciones de gobernador y alcalde, indicando que como DC no ven con malos ojos y están totalmente disponibles en apoyar una candidatura del exsenador del PS, Fulvio Rossi y dejó claro que la Democracia Cristiana sigue siendo un partido de oposición.

ASAMBLEA

Respecto a los tópicos que se tratarán en la asamblea de hoy y al objetivo de este recorrido a nivel nacional, el secretario nacional de la DC explicó que “estamos recorriendo todo el país formando monitores para el proceso de la nueva constitución, armando los equipos para la campaña de la aprobación del plebiscito. Armamos un comando a nivel nacional que lo dirige la exsenadora, Carmen Frei. En esta primera etapa estamos formando monitores hacia el interior del partido y del mundo independiente cercano para enfrentar a la derecha que está jugando con la desinformación, metiendo miedo y generando dudas respecto al proceso”, sostuvo.

En cuanto a la asamblea, Morales dio cuenta que “el abogado y subsecretario del partido, Sebastián Llantén, entregará los elementos precisamente para estas discusiones, que más bien no es con la izquierda, sino con la derecha. Decirles por qué necesitamos una nueva Constitución; por qué lo que plantea la UDI y RN que es mejor hacer una reforma a algunos capítulos de la Constitución, nosotros rechazamos. La solución es construir una Constitución nueva, que parta desde la hoja en blanco”, indicó.

FULVIO SÍ

En cuanto al cuadro electoral que tendrá la DC este 2020, su secretario nacional sostuvo que será muy importante con las elecciones que se avecinan. Por otro lado, agregó que lo medular radica en mantener las alcaldías que actualmente tiene la falange en Tarapacá –Alto Hospicio y Pozo Almonte-, así como también sumar candidatas en sus listas. Además, se refirió a las conversaciones con el exsenador Fulvio Rossi para que sea él el candidato de la DC en las elecciones a gobernador de Tarapacá.

“Este año 2020 tenemos una responsabilidad muy importante con todas las elecciones que vienen –plebiscito, gobernadores, alcaldes, concejales- y los partidos tenemos que ser capaces de levantar una cantidad importante de candidatos y candidatas”, enfatizó Morales.

En cuanto a la figura de Fulvio Rossi como candidato a gobernador por la DC, Morales expuso que, si bien han tenido conversaciones con el exsenador del PS, éstas han sido de carácter informal “nosotros como DC miramos con buenos ojos la posibilidad de que él sea candidato. Hemos tenido conversaciones informales, ahora en marzo esperamos sentarnos de manera más formal, pero el año pasado sí tuvimos conversaciones con él. Estamos disponibles para que sea candidato por nosotros”.

OPOSICIÓN

Finalmente, David Morales tuvo palabras para referirse al rol de la DC, posterior a la crisis social del pasado 18 de octubre, agregando que la Democracia Cristiana es un partido de oposición.

“Hay que ser súper claro, nosotros somos un partido de oposición, pero eso no quiere decir que no estemos disponibles a avanzar en aquellos proyectos que pueden avanzar hoy día. La Democracia Cristiana representa un mundo y un electoral distinto al electorado de izquierda. Yo no puedo pretender representar a los mismos electores que quiere representar Hugo Gutiérrez, tenemos diferencias que nunca van a ser compatibles. Una cosa es sentarse a la misma mesa y otra cosa es que pensemos igual (…) ojo con los maximalismos, nosotros los demócratas cristianos no aspiramos a representar al elector de izquierda, somos otro mundo. Nuestro electorado muchas veces se disputa con los partidos de centro derecha o democrática”.