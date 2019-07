“Hay que reconocer que tenemos un atraso en comparación con otras regiones del país”, señaló la presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en Tarapacá, Mara Carrillo Pérez.

La región de Tarapacá no está exenta a la crisis de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin-, entidad encargada de la tramitación para que posteriormente las cajas de compensación paguen las licencias médicas. Desde la cartera de Salud dieron a conocer que el porcentaje de licencias atrasadas en regiones es bajo en comparación a Santiago. Sin embargo son Tarapacá, Bío Bío, y la región del Maule, las que registran los mayores retrasos.

En esta línea, la presidenta de la Compin en Tarapacá y médico cirujano, Mara Carrillo Pérez, se refirió a la situación en torno a los retrasos en el pago de las licencias. “En lo que nosotros nos encontramos al debe, por así decirlo, tiene relación al tema de los subsidios de instituciones públicas. Hay que reconocer que tenemos un atraso en comparación con otras regiones del país. En la actualidad tenemos un rezago de esos reembolsos de aproximadamente 9 mil licencias médicas que se les deben a las instituciones públicas. Lo que se debe es el cálculo de dicho subsidio, no es que no se haya pronunciado médicamente la licencia. Tenemos otro tanto de licencia que son de pago directo, el que sí afecta directamente al usuario”, dijo.

La presidenta de la Compin en Tarapacá, Mara Carrillo Pérez, se refirió a la situación en torno a los retrasos en el pago de las licencias.

Por otro parte la profesional indicó que la comisión está al día en los procesos de resolución, lo que se traduce en “la resolución o pronunciamiento médico de la licencia, según establece el decreto número tres, hay plazos legales para la resolución de dichas licencias”, señaló.

Agregando que los procedimientos llevados a cabo por la Compin de Tarapacá no afectan directamente al usuario “es muy bajo el porcentaje de licencias médicas que se les deben a los usuarios y las que se deben son a causa de la mala tramitación por parte del usuario o de quién le haga los trámites, a veces un contador o una persona externa”, indicó.

INFRAESTRUCTURA

En cuanto a las mejoras que seguirán implementando en la oficina regional de la Compin, la timonel señaló que la prioridad radica en el tema de infraestructura, calificándola de precaria.

“A nivel central están en conocimiento que nosotros, en cuanto a infraestructura, estamos en una situación bastante precaria, la cual no cumple con las características que se requieren para una atención de calidad al usuario principalmente. El tipo de usuario que atiende Compin es altamente sensible. Estamos ante un usuario que tiene una invalidez transitoria o permanente, no viene sano. Muchos vienen en sillas de ruedas, con muletas, recién operados, mamás con coches, entonces el espacio con el que contamos no es el más adecuado para atenderlos. Hace falta más privacidad para atender cada caso”, sostuvo la médico cirujano.

DESCONGESTIONAR

Recordemos que el pasado viernes 5 de julio, el Ministerio de Salud anunció una serie de medidas para descongestionar la Compin y afirmó que desde septiembre, el plazo máximo para la tramitación de las licencias médicas será de 30 días. Fue el propio ministro Jaime Mañalich quien aseguró que ya se cancelaron 21 mil de las poco más de 27 mil licencias que estaban impagas.

A través del sitio web www.milicenciamedica.cl, los usuarios de FONASA podrán visualizar el estado de su licencia médica, así como también los tiempos de tramitación y pasos a seguir.

Para acceder se debe colocar el Rut y el número de folio de la licencia médica que quiera consultar. La información que se puede encontrar será el estado en que se encuentra la licencia médica, si ésta ha sido aprobada, rechazada, o si está pendiente. Si no encuentra su licencia médica se recomienda al usuario llamar al Fono Compin 600 460 4600.