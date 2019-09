Público hospiciano destacó realización de Feria de la Salud en terreno impulsada por el municipio a través de la Red de Salud Primaria para asistir, educar y promover sus distintos programas de Atención en los centros de salud de la comuna.

En esta oportunidad, el evento que formaba parte de las actividades de la celebración del Día de la Prevención del Embarazo Adolescente, se desarrolló al frente del Centro Cultural del municipio de calle Los Tamarugos.

En un comienzo el público asistente, principalmente jóvenes, se acercaron a requerir información sobre los programas de comidas saludables y de los planes de salud de educación sexual y reproductiva. También se interiorizaron sobre las pruebas de Test Rápidos y de las efectivas medidas para evitar contraer enfermedades que se originan por la vía de la transmisión sexual.







Por su parte, el grupo de adultos que participó de las diferentes prestaciones de salud que se estaban implementando en el lugar, se mostró agradecido por la iniciativa de los funcionarios de la salud comunal, que no solo estaba enfocado hacia los adultos y adultos mayores, sino también al segmento joven de la población hospiciana, que es muy resistente a visitar este tipo de iniciativas.

«Es muy importante que las autoridades se preocupen de generar este tipo de eventos en un ambiente de alegría y música que contribuye al acercamiento de personas jóvenes a los distintos stands instalados. En ese contexto ellos con confianza pueden preguntar y requerir información sobre el cuidado de la salud», aseveró el vecino del sector Santa Rosa (ex Negra), Ramón Muñoz, que se acompañaba de su tía Elsa Cortés.

Asimismo, Yoly Calle, pobladora del sector La Pampa, le pareció fantástico que este operativo de salud esté enfocado en los jóvenes y que contribuye a que se interioricen de los programas de salud que se imparten en la comuna. Además, dijo que la instalación del stand de Test Rápido de VIH, no lo conocía y saber que sus resultados son entregados en menos de 15 minutos era todo una sorpresa. «Aquí hay bastante información para que uno tome conciencia sobre los riesgos que involucra el no ser responsable con su salud y para los jóvenes, sobre todo, que no se cuidan en sus relaciones de parejas», afirmó.

Isabel Thompson, en tanto, felicitó estos escenarios que benefician a la comunidad y no hay que acudir a los respectivos centros de salud, con la sabida pérdida de tiempo. «Muy lindo que se preocupen por nuestra juventud que cada día está muy complicada. Son muy descuidados y no miran las consecuencias de sus actos presentes, por lo que la instalación de los stands de información y educación sobre sexualidad son una buena alternativa para que ellos vayan conociendo más como prevenir enfermedades graves», aseguró.

Por su parte, el vecino adulto mayor, Fernando Marín quien reside en La Tortuga, resaltó la Feria de la Salud que hace la Municipalidad de Alto Hospicio. «Nadie está libre de contraer una enfermedad y como medida de precaución estoy haciéndome diferentes exámenes para estar más tranquilo. Y así como yo, invito a las personas, en especial a las más jóvenes a ser previsoras y mantenerse informadas sobre las diferentes enfermedades que se producen cada año», subrayó.

Finalmente, la vecina de origen venezolano, Dalila Guerra que se acompañaba de su nieta chilena Maité, que reside en la comuna por más de 30 años, se mostró feliz por estas instancias generadas por el gobierno comunal que benefician a las familias que no tienen recursos para hacerse un examen de salud. «Aquí puede venir cualquier ciudadano, independiente de su nacionalidad y se le va a entregar un servicio de salud impecable», enfatizó.