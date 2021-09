Con el tradicional “Si vas a beber, pasa las llaves” SENDA Tarapacá junto autoridades locales hicieron un llamado a los tarapaqueños a celebrar estas Fiestas Patrias con responsabilidad y a no manejar bajo los efectos del alcohol y otras drogas y así evitar siniestros viales y no lamentar pérdidas humanas.

La actividad que se realizó en el marco del plan “18 Seguro” y campaña “El Último Carrete” busca generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de conducir de forma responsable, respetar las normas del tránsito sin consumir alcohol u otras drogas durante las Fiestas Patrias

El delegado presidencial, Miguel Ángel Quezada, destacó que “el director de SENDA Tarapacá ha convocado a todas las instituciones tanto regionales, municipales y civiles, para mostrarle a la ciudadanía con el ejemplo de como tenemos que actuar este fin de semana, donde habrá mayor celebración donde nos congregamos con la familia, debemos conversar este tema, planificar para se tomen todas las medidas de resguardo. Si se moviliza por la región llevar la silla de bebé, revisar los neumáticos que estén en buen estado, estibar bien la carga, no conducir si está cansado menos si ha bebido o se ha drogado, estar con los 5 sentidos en la conducción para no tener que lamentar accidentes. Los últimos 3 años no hemos terminado con accidentes fatales en la región, el llamado es a tomar conciencia y evitar que en nuestra región pueda tener cualquier índice de retroceso en este sentido”.

El director regional, Claudio Jiménez, estamos con la campaña el “El último Carrete” el llamado es que no perdamos por un momento de placer o por una fiesta nuestro futuro, no hipotequemos nuestro proyecto de vida por no celebrar con responsabilidad. No estamos llamado a no celebrar, pero como chilenos debemos festejar nuestras Fiestas Patrias con prudencia, como buenos ciudadanos, porque no podemos conducir bajo los efectos del alcohol y las otras drogas y perjudicar nuestra vida, la de nuestra familia y la de terceros que lo hacen en forma responsable y que se ven involucrados involuntariamente en accidentes viales”, enfatizó.

La autoridad regional agregó que durante los días de Fiestas Patrias aumentarán los operativos del programa Tolerancia Cero, “junto a Carabineros y Servicio Médico Legal estaremos en terreno con los controles preventivos de Alcotest y Narcotest, a fin de sacar de circulación a los conductores que manejen bajo los efectos de estas sustancias y cuidar a el bienestar de nuestra ciudadanía”.

El jefe de la 1ª Zona Tarapacá realizó un llamado a las familias tarapaqueñas a sumarse al trabajo preventivo y fiscalizador que está desplegando Carabineros en conjunto con Senda y Seremi de Transporte para evitar accidentes de tránsito con lamentables consecuencias que lamentar. Durante este fin de semana Carabineros ha planificado controles dinámicos en carreteras y rutas de la región con el propósito de detectar aquellas conductas irresponsables que puedan generar accidentes, para lo cual nuestros controles han incorporado alcotest y narcotest para poder detectar estas situaciones con certeza científica y de esta forma sacar de circulación a aquellas personas que conduzcan en condiciones físicas deficientes y colocarlas a disposición de los tribunales para que respondan por la irresponsabilidad de sus actos. Este año en nuestros controles hemos detectado a 1.044 personas que han sido sorprendidas de manera flagrante en nuestros controles conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol y las drogas, las cuales además de cometer un delito arriesgan su vida y exponen con su imprudencia la vida a terceros.