Con normalidad comenzó en la comuna de Alto Hospicio la campaña de vacunación contra el COVID 19, proceso que se llevó a cabo con los adultos mayores de 90 años y con el personal de Salud.

Es así, como los cuatro vacunatorios municipales (CESFAM Dr Pedro Pulgar, CESFAM Dr Yandry Añazco, CECOSF La Tortuga y CECOSF El Boro) desde las 8.30 horas comenzaron a recibir a los usuarios y al personal de salud que se inmunizaría.

En la oportunidad, el Alcalde Patricio Ferreira Rivera junto a concejales y funcionarios del equipo de salud municipal, realizaron un recorrido por los puntos de vacunación, en un proceso sanitario que quedará plasmado en la historia de la comuna, donde las autoridades han realizado su mayor esfuerzo para cumplir con lo que los vecinos requieran frente a la pandemia.

“Se inicia el Plan Nacional de Vacunación y nosotros estábamos preparados. Ayer nos llegaron las dosis y hoy ya estamos vacunando a nuestra gente, en especial a los funcionarios de Salud, quienes deben estar inmunizados para así seguir atendiendo a nuestros vecinos mientras estemos en pandemia. Estimamos que son cerca de 100 las personas que se vacunarán en Alto Hospicio y por eso estamos muy contentos”, comentó el Alcalde Ferreira, quien agregó que “tengo plena confianza que esta vacuna nos ayudará muchísimo, por lo que el llamado es a vacunarse”.

Adultos Mayores

Uberlinda Aravena Durán, de 93 años, fue una de las adultas mayores que no dudo en presentarse para solicitar su vacuna. Ella llegó acompañada de un familiar, quien pacientemente espero que se desarrollara todo el proceso.

“Siempre me he preocupado de vacunarme, ya que hace 3 años me dio influenza y neumonía, y si no hubiese estado vacunada me hubiera muerto, por eso siempre estoy pendiente de tener mis vacunas al día. Respecto a esta vacuna, no duele nada, el funcionario fue muy suavecito al vacunarme”, confirmó la señora Uberlinda Aravena.

En tanto, Milton Ahumada, de 91 años, precisó que “la vacuna no duele al colocarla y ahora en los 30 minutos de espera no he tenido ningún síntoma. Me parece bien que nos tengan como prioridad a los adultos mayores”.

Cabe destacar que en todos los recintos de salud, se habilitó un lugar para que los usuarios puedan estar durante los 30 minutos que deben permanecer en observación luego de ser vacunados, donde son resguardados por personal de salud que está atento ante cualquier complicación que se pueda generar.

La enfermera referente técnico del Programa Nacional de Inmunización, Carolina Llanos Urrejola, se refirió a la vacunación contra el coronavirus, que se realiza en los establecimientos de salud municipal de Alto Hospicio.

“Si estamos vacunando contra el covid-19, es una vacuna nueva, como ya lo han mencionado los medios, es inactivada y está indicada para los adultos mayores de 71 años hacia arriba en estas dos primeras semanas y el personal de salud que atiende a los usuarios. Todas las vacunas del calendario de inmunizaciones tiene un proceso de observación que asegura la calidad y seguridad de las vacunas, en este caso es lo mismo, son 30 minutos para observar a la persona y ver si han presentado alguna reacción a la vacuna”.

El horario del Vacunatorio de los CESFAM Dr Pedro Pulgar M y CESFAM Dr Yandry Añazco es de lunes a viernes 8:30 a 19:30 horas y sábados de 9 a 12.30 horas. En tanto, en los CECOSF La Tortuga y El Boro, es de lunes a viernes de 11 a 15 horas.

Personal de Salud

Durante la mañana de hoy los funcionarios y funcionarias de la Red de Atención Primaria de Salud Municipal de Alto Hospicio, también recibieron la vacuna contra COVID 19.

La jornada partió a muy tempranas horas donde se establecieron todos los protocolos de higiene y seguridad para resguardar el proceso que fue dispuesto para los trabajadores de la salud.

En la oportunidad se realizó un gran esfuerzo con todos los equipos de salud municipal para optimizar el proceso de vacunación, quienes estuvieron contentos de recibir la vacuna y dar una medida adicional de protección contra esta pandemia.

Constanza Veliz, es una de las enfermeras del CESFAM Dr Yandry Añazco, que se inmunizó en esta oportunidad. Ella comentó que “el proceso no es nada doloroso y que entre más personas se vacunen en este proceso, mayor será la posibilidad de darle un giro a esta pandemia”.

Asimismo, la TENS Regine Galleguillo, precisó que “primero me tocó vacunar a mis compañeros y ahora fue mi turno. Estaba un poco ansiosa, pero a la vez alegre por poder vacunarme”.

Es importante mencionar que la vacuna contra el COVID-19 es de carácter voluntario y gratuito. Además consta de 2 dosis, la cual se proporcionan con 28 días de diferencia entre la primera y la segunda.

En la comuna de Alto Hospicio, será un universo de más de 8 mil los adultos mayores y 450 funcionarios de Salud, los que deberán vacunarse