A través de un spot, que se difundirá desde hoy en TV y redes sociales, se busca generar conciencia sobre la importancia de conducir sin haber consumido alcohol y drogas, y respetando las normas del tránsito.

“El Último Carrete” es el nombre de la campaña de prevención de siniestros viales dada a conocer hoy por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). La iniciativa, que se enmarca en el plan #18Seguro y con especial foco en los más jóvenes, busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de conducir de manera responsable, respetando las normas del tránsito y sin consumir alcohol o drogas, para así evitar siniestros de tránsito y salvar vidas.

El delegado presidencial, Miguel Ángel Quezada, recalcó que “los más importante que este 18’ no sea el último carrete, esperamos que los jóvenes entiendan que en nuestra región no sobra nadie, no queremos lamentar ninguna pérdida, sino que las celebraciones de nuestro aniversario patrio sean en familia. Llevamos tres 18’ consecutivos sin fallecidos y este año tenemos como desafío en la región terminar las fiestas sin víctimas fatales. Esperamos que un vehículo sea un medio para que nos transporte a un lugar en estas fechas y no para que se transforme en un arma cuando bebemos o estamos bajo los efectos de las drogas. La invitación es a celebrar en familia y a que los jóvenes se sumen a esta campaña”, enfatizó.

En tanto, el director regional, Claudio Jiménez, explicó que la campaña está enfocada especialmente en los jóvenes, porque desde hace 5 años es esa la población que más que se ha visto involucrada en accidentes con lesionados y fallecidos. «El 2020 más del 40% de los lesionados fueron jóvenes y más del 35% de los fallecidos también fueron de este grupo, es por eso, que esta campaña se dirige a ellos. Por un momento de celebración no tiremos por la borda nuestra vida ni la de los demás, actuemos con responsabilidad, siempre mirando la consecuencias de nuestros actos, la vida continua después de todos los festejos”, resaltó.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Navarrete indicó que «en los últimos cinco años, en el país han fallecidos 34 jóvenes y según la OMS, hasta el 2019, los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. Por lo mismo, queremos que este 18 de septiembre todas las personas se cuiden, en especial nuestros jóvenes, que muchas veces tienen menos temor a sufrir un siniestro de tránsito, a exceder la velocidad y realizar conductas temerarias como chatear y conducir, por ejemplo. La mayoría de las veces no miden las consecuencias y no entienden que por el alto impacto de los siniestros en los que se pueden ver involucrados, el riesgo de morir suele ser el doble que para el promedio de la población».

El spot “El Último Carrete”, que se difundirá a contar de hoy en TV y redes sociales, tiene como objetivo transmitir a la ciudadanía la importancia del autocuidado en el tránsito. Esto, a través de la historia de una pareja que sufre un siniestro vial con sus amigos por conducir bajo los efectos del alcohol, en lo que pudo haberse convertido en su “último carrete”.

Durante las Fiestas Patrias del año pasado, se registraron 594 siniestros de tránsitos en los que 22 personas perdieron la vida y más de 446 resultaron lesionadas. La principal causa de fallecidos fue la velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo (9 víctimas fatales), seguido por la imprudencia del peatón (3), la imprudencia del conductor y el alcohol en conducción (2).