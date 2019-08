Dos talleres de cambio de volantes con prohibición de funcionamiento y tres con infracción por no contar con patente municipal fue el resultado de un proceso de fiscalización multisectorial a esos locales que funcionan en avenida Héroes de la Concepción entre Moisés González y El Colorado, en tanto PDI fiscalizó a 16 extranjeros que estaban con su documentación vigente.

El primer taller fiscalizado fue el de Héroes de la Concepción 192, donde la seremi de Salud decretó prohibición de funcionamiento por no tener agua potable y otras deficiencias sanitarias, mientras que inspección municipal cursó infracción por no contar con patente municipal y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC; ordenó corte de suministro por no pago.









Luego, el taller de Héroes de la Concepción 190 quedó con prohibición de funcionamiento por no contar con agua potable y otras deficiencias sanitarias que van en desmedro de los trabajadores. También recibió infracción por no contar con patente municipal y Aduana incautó vehículo por no cumplir con documentación y estar fuera de Zona Franca.

En Héroes de la Concepción 185, inspección municipal cursó infracción por no contar con patente municipal y en Héroes de la Concepción 182, la SEC ordenó corte de luz por estar colgados.



En la fiscalización participaron gobernador Alvaro Jofré; Juan Terrazas, director Dirección del Trabajo; prefecto de Carabineros, coronel Andrés Arenas; y representantes de la seremi de Salud, Aduanas, Zofri, PDI, SEC, IMI y la Gobernación Provincial de Iquique.