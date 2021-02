Se habla de cambios en su legislación que desfavorecería a Iquique y Magallanes

Le extraña sobremanera que los parlamentarios no estén enterados del perjuicio que acarrearía para el sistema franco las «sugerencias» y recomendaciones para «evaluar» los mecanismos actualmente en vigor para las Zonas Francas.

El jueves pasado una comisión de economistas entregó al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, casi recién asumido en reemplazo de Ignacio Briones, el Informe sobre Exenciones y Regímenes Especiales-Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad.

Y es ahí donde aparece el rubro Zonas Francas y se vislumbran algunos cambios que llaman la atención.

El informe dice que: “El Reporte OCDE/FMI recomendó evaluar si los mecanismos actualmente en vigor para las ZF (Zonas Francas) son los más adecuados y sugirió considerar la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para reemplazar las ZF.

A la Comisión Tributaria no le corresponde evaluar los objetivos geopolíticos que los legisladores buscaban alcanzar cuando se crearon estas dos ZF, pero comparte las dudas expresadas por el Reporte OCDE/FMI en cuanto a si los instrumentos actualmente en uso y, en especial, las ZF con la multiplicidad de exenciones descritas, son los más adecuados para alcanzar los objetivos”.

Juan Lima Montero

Consultada la opinión del concejal iquiqueño Juan Lima Montero al respecto señaló: “Primero, estoy muy extrañado porque la entrega del informe fue el jueves y aún no he escuchado ni leído que alguna autoridad se haya referido a este hecho. Tampoco a los señores parlamentarios por Tarapacá, dirigentes empresariales ni sindicales. Lo encuentro increíble. Ahora, cualquier modificación que se haga debe ser consultada a los iquiqueños, en primer lugar. El régimen de zona franca es la herramienta que catapultó a Iquique y la región de Tarapacá. Y resultó exitosa por cuanto no sólo aportó a la generación de empleo, sino que impulsó numerosos sectores productivos, con un efecto multiplicador notable. Y lo sigue haciendo. Entonces, creo que corresponden cambios para mejorarla, pero no para perjudicarla aplicando nuevos impuestos. Sé que la comisión está integrada por connotados economistas, pero ellos no están en el día a día, aquí en la zona. Sí han venido alguna vez, es a reuniones de uno o dos días y listo. Se necesita de cierta permanencia y de palpar la realidad».

Al concejal Lima Montero le llama la atención que se hagan informes pensando en quitar y no aplicar mayores beneficios para el sistema y para los habitantes de esta región y la de Magallanes, precisó.

-¿Por qué cree usted que nadie aquí en Iquique ha dicho algo al respecto?

-No lo sé. No me lo explico. Tal vez los pillaron volando bajo, como se dice popularmente. Como sea yo leí en un diario de Santiago acerca de este tema y me llamó la atención que ningún parlamentario, empresarios, autoridades, etc., haya dicho algo y cómo van a enfrentar este tema. A mí –al margen de mi condición política e integrante del Concejo Municipal-, primero soy iquiqueño y, por supuesto, me opongo a cualquier cambio que perjudique el sistema franco. Si está en riesgo la normativa de Zona Franca y sus leyes de excepción hay que preocuparse. Por algo se creó, somos una zona extrema del país como Magallanes. Si el documento busca dar justificación a un proceso de desmantelamiento de las leyes de excepción con que cuenta la región, en especial las leyes de Zona Franca y las que benefician a las regiones de Tarapacá y Magallanes, hay que preocuparse y reaccionar ahora… ya” recalcó el concejal Lima.