“Esta consulta ciudadana viene de las bases, nace de los gremios de la ciudad movilizados que nos han presentado una carta y a nivel nacional todos los alcaldes nos hemos recogidos al ver la indefensión de la sociedad coartada por el tema de nuestro congreso que no tiene los votos necesarios porque la Constitución no deja el mecanismo y amarra al sistema”, de esta manera el acalde de Iquique Mauricio Soria destacó la aprobación de manera unánime por parte del concejo municipal a la propuesta del líder comunal de efectuar una consulta ciudadana en diciembre próximo –no vinculante- para conocer la decisión de la ciudadanía respecto la interrogante si quiere o no una nueva constitución, así como también el mecanismo para la obtención de una nueva carta magna, ya sea a través de una asamblea, congreso o convención constituyente.

A lo anterior se le suma que dentro de esta consulta podrán votar los ciudadanos de la comuna de Iquique desde los 14 años de edad en adelante. Como base se tomará el padrón comunal del año 2017, por lo anterior es que durante los próximos días el municipio local dispondrá lugares de inscripción para todas aquellas que están fuera del padrón antes mencionado y quieran ser parte de esta consulta ciudadana.

Siguiendo con lo anterior el jefe comunal destacó el considerar a las y los adolescentes, ya que es precisamente este rango etario fue el primero en alzar la voz en este descontento social, con la evasión al metro en Santiago. “Vamos a abrir un plazo especial para poderse inscribir, pronto daremos a conocer el lugar y buscar la mejor manera de que los jóvenes participen, para eso van a tener que estar inscritos en este padrón especial de la consulta ciudadana municipal para también tener un orden y que estén asociados a una mesa para que puedan votar”, señaló el alcalde Soria.

INFORMACIÓN

Durante su intervención el concejal Matías Ramírez, junto con destacar el que se considere a las y los adolescentes de Iquique para esta consulta, hizo hincapié en informar de manera clara y por todos los medios que sea necesario los pormenores del proceso consultivo “es importante la información que se entregue, nos solamente por los medios municipales sino que se haga a nivel territorial con las juntas de vecinos, se entregue el facsímil del voto, así como también los lugares dispuestos para la votación”, indicó el concejal militante del Partido Comunista.

En tanto el concejal Guillermo Cejas valoró el paso dado por el municipio de Iquique, al ser el primero de la región en decir “nosotros tenemos que preguntarle a nuestra gente lo que piensan de la Constitución de nuestro país. Por eso debemos tener lo más informada posible a la comunidad del día, modo y tiempos en que se va a llevar a cabo esta votación”, dijo.

PARTICIPACIÓN

Por su parte, el concejal Mitchel Cartes recalcó las políticas públicas llevadas adelante por el Gobierno en torno al descontento social y al reciente emplazamiento realizado por los concejales de Iquique, opositores a la administración Piñera, agregando “principalmente a lo escondidas que están las autoridades de este Gobierno, llámese Presidente, ministro o intendente y al nivel de agresión que están llevando adelante las fuerzas armadas y de seguridad, ese nivel de violencia no lo veíamos desde el año ´73. Lamentablemente comunicaciones de esta municipalidad, no hizo dicho comunicado, lo que lamento bastante”.

La concejala Claudia Yáñez en tanto llamó a votar con responsabilidad, indicando “le pido a la ciudadanía que se informe, sepa lo que se está pidiendo y lo que se va a hacer. Que si hay una nueva constitución se haga consciente de que sabemos qué es. Deben saber que, si quieren no más AFP, eso no está en la constitución, sino en la Ley, que hay que cambiar y tener voluntades de ambos lados”, sostuvo.

ABRIR ESPACIOS

En tanto el concejal Felipe Arenas valoró la apertura de nuevos espacios democráticos al bajar la edad de votación a 14 años, en tanto indicó que hacen falta reformas profundas en nuestro país “creo que la consulta ciudadana va a ser un espacio democrático de participación en el cual se van a establecer las prioridades que Chile necesita transversalmente, acá no hay izquierda, ni derecha los que sigan hablando de derecha e izquierda es porque tampoco han entendido la lógica de este movimiento social”, dijo.

Finalmente, el concejal Domingo Campodónico, una vez entregado su voto de aprobación, expuso “yo he sido perjudicado por estas mismas leyes. Estoy de acuerdo con terminar las AFP, el impuesto específico al petróleo, el peaje. Ojalá también modifiquemos nuestra Constitución”, sentenció el edil.