EL VIEJO PASCUERO LLEGARÁ A IQUIQUE:

La propuesta del alcalde Soria Macchiavello se constituirá en una ayuda para las familias iquiqueñas que necesitan un regalo para sus hijos en estas fiestas de fin de año

Durante la Sesión Ordinaria N°73/2020 del Concejo Municipal, efectuada durante la mañana de este jueves 19 de noviembre de 2020, se aprobó de manera unánime la propuesta del alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, sobre la adquisición de juguetes, bolsas y servicio de empaque para la fiesta de navidad 2020, la que este año consistirá solo en la entrega de los obsequios debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.

JUGUETES Y EMBALAJE

En total, son 24 mil juguetes los que se adquirirán, y tienen un valor de $287.904.000, sin contabilizar el gasto en bolsas de regalo y embalajes, el cual asciende a los $21.480.000 y hace un gasto total de $309.384.000.







Además, vale resaltar que los juguetes están divididos por género, ya que se hace necesario para contabilizar el gasto y rango de edad de los beneficiarios. Los mismos, se adquieren de acuerdo a las especificaciones técnicas, como materiales de fabricaciones y recomendaciones psicomotoras.

Los juguetes, que son de reconocidas marcas y de muy buena calidad, se entregarán a niños y niñas entre 0 y 10 años, con cédula de identidad chilena y que acrediten residencia en la comuna de Iquique, entre otros requisitos, y se inscriban a través de la plataforma www.municipioiquique.cl

“Queremos que estos juguetes sean un regalo del “Viejo Pascuero” para todos los niños y niñas iquiqueñas. Es una ayuda para las familias que no lo han pasado muy bien durante la crisis sanitaria, que han visto disminuidos sus ingresos y que, de no tener esta posibilidad, no tendrían acceso a entregarle a sus hijos e hijas un obsequio durante la navidad. Me gustaría resaltar que si fuera por este municipio le daríamos regalos a todos los niños y niñas, pero hay un tema administrativo y de jurisdicción que está sobre nosotros”, indicó el alcalde Iquique, Mauricio Soria Macchiavello.