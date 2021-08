Con la presencia del Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, y del Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, ANCORE, Marcelo Carrasco, se iniciaron este jueves, en el Salón de Convenciones ZOFRI, las jornadas de actualización y capacitación relativas a la Ley Número 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, y sus modificaciones, a la que asistieron consejeros regionales de todo el país.

La ceremonia de apertura se inició con la intervención del director de la ANCORE y consejero regional de Tarapacá, Rubén Berríos, quién junto con dar la bienvenida a sus colegas expuso sobre los buenos resultados que han tenido en las región los proyectos concretados mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC.

Una de éstas iniciativas es el denominado “Vino del Desierto”, que desde hace varios años impulsa la Universidad Arturo Prat UNAP y que fue expuesto en detalle ante los consejeros regionales del país, por el Director del proyecto Marcelo Lanino.

Luego, hizo uso de la palabra la primera autoridad regional José Miguel Carvajal, para destacar que la nueva institucionalidad regional validada por cargos de elección popular como el de Gobernador Regional, se pudo implementar, en parte, gracias a las propuestas que formularon los consejeros regionales hace algunos años sobre descentralización administrativa y mayor autonomía fiscal para las regiones.

“Uno de los actores más importantes para el país han sido los consejeros regionales, por lo tanto, para mí es un honor como Gobierno Regional de Tarapacá, darle la bienvenida a este gremio. ANCORE es una organización que ha hecho un trabajo muy importante en el parlamento, para impulsar grandes reformas, que han permitido, por ejemplo, que tengamos gobernadoras y gobernadores regionales elegidos por votación popular”, comentó José Miguel Carvajal.

El Gobernador Regional de Tarapacá también destacó la importancia de trabajar en conjunto con los consejeros regionales, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, profundizar la descentralización y asegurar el desarrollo de las regiones.

José Miguel Carvajal expuso además en su alocución, la necesidad de que ANCORE participe en la discusión acerca de prescindir de la figura del Delegado Presidencial.

“Una de las decisiones que hay que tomar, y que esperamos que el Gobierno actual defina, o los próximos gobiernos, es la eliminación del cargo de Delegado Presidencial. Tenemos un Delegado Presidencial que no cumple con las expectativas de la comunidad. La gente espera que sea el Gobernador Regional quien se haga cargo de enfrentar las tareas y las urgencias de la región. Hoy, si ocurre una emergencia, el Gobernador Regional no es parte del Comité Operativo de Emergencia COE. Lo mismo sucede con los proyectos de medio ambiente, donde tampoco el CORE tiene vinculación directa. Por lo tanto, la figura del Delegado Presidencial instalada en esos espacios de decisión, nos parece que no corresponde. Creemos que las coordinaciones regionales deben ser instaladas en otro perfil, no necesariamente en un Delegado Presidencial, que nos parece, es un premio de consuelo para los ex intendentes”.

Luego de las palabras del Gobernador Regional, se realizó un intermedio en la jornada, en el que los consejeros regionales fueron invitados a conocer parte de los productos que se generaron en la región, mediante los FICs aprobados por el CORE de Tarapacá. Entre estos destacaron la variedad de mostos producidos en el proyecto “Vinos del Desierto”, los bolsos y tejidos realizados en base a lana de alpaca de “Creaciones MYA”, las variedades de quinoa envasada y elaboradas por “Maqan Productos Naturales”, los tejidos a telar de la marca “Achauta”, y las yerbas medicinales embazadas del emprendimiento “Wilca Kutty”.

La primera jornada continuó por la tarde, con la exposición del Jefe del Departamento de Inversión Regional SUBDERE, Juan Miranda, quien baso su intervención en el Presupuesto 2021-2022, las Glosas y la Ejecución Presupuestaria.

El viernes, en tanto, se desarrollo la exposición de la senadora Ximena Rincón, sobre los proyectos analizados en la Comisión de Hacienda del parlamento, que tratan sobre la descentralización financiera.

Finalmente, las intervenciones del consejero regional Héctor Pacheco, sobre la política regional de fomento productivo, y la de su colega Alejandro Mondaca, sobre la política regional de recursos hídricos, cerraron las ponencias de estas jornadas, que fueron programadas por la directiva nacional de ANCORE.