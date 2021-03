Municipio insiste a no arrojar residuos en la vía pública

La limpieza de la ciudad no para, y cada día son miles las toneladas de basura y escombros que deben retirar funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato, en conjunto con la empresa Jeria, encargada de la recolección domiciliaria de residuos.

Operativos de aseo que han sido una preocupación constante del municipio encabezado por el alcalde Patricio Ferreira, quien ha dado prioridad a la limpieza de la comuna, incluida las tomas, con el propósito de mitigar la creación de focos infecciosos y de contaminación que afectan la salud de la población.

Si bien el aseo es parte de las acciones diarias que le compete ejercer al municipio en beneficio de la comunidad, la implementación de contenedores y bateas para hacer más eficiente el tratamiento de la basura, al parecer no son suficientes o no se les da el uso correspondiente por algunos vecinos, que no dudan en arrojar sus desechos y escombros en cualquier lugar de la comuna.

Hechos que indican el nulo respeto por el entorno y cuidado por la salud de quienes viven en Alto Hospicio. A pesar que está penalizado tirar residuos y escombros en lugares no autorizados (5UTM), siguen apareciendo microbasurales en diferentes partes.

Mientras no exista cooperación de toda la comunidad, la ciudad no se verá ordenada y limpia como uno quisiera, no obstante, el municipio insiste en recomendar a la población a respetar los horarios del camión recolector, utilizar adecuadamente los contenedores y bateas, además de no seguir arrojando sus desechos en la vía pública.

Se consigna que en promedio el municipio retira más de 200 toneladas diarias de residuos y escombros en distintos puntos de la ciudad.