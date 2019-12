Autoridades regionales de SEREMI, SERVIU y la directora regional de FUSUPO firmaron acta de inicio de trabajo ante vecinos de histórico campamento.

“Agradezco que no nos dejen solos y siga trabajando con nosotros, para lograr una solución para nuestra gente”. Con esas palabras, la dirigenta del comité Esfuerzo del Campamento Ex Vertedero, Arline Fernández, destacó la labor que ha desarrollado profesionales de Servicio País y la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSUPO), con las familias residente del Campamento Ex Vertedero de Alto Hospicio.

La Seremi (S) de Minvu, Verónica Guajardo; la directora (S) de Serviu, Paula Marabolí, y la directora regional de Fusupo, Lucía Silva, firmaron el Acta de Inicio de Trabajo frente a la comunidad, con lo que se protocoliza en Tarapacá, la implementación del Convenio de Colaboración Minvu y Fundación para la Superación de la Pobreza que se desarrolla a nivel nacional en los asentamientos precarios, foco de atención de esta cartera.





“Tenemos un compromiso ético y moral con las familias que viven en campamentos a lo largo del país. Si bien es nuestra función como Ministerio dar solución a la demanda de vivienda social de los sectores vulnerables y también de familias de clase media, no es menos cierto que este importante desafío no podría ser abordado sin la colaboración de distintos actores de nuestra sociedad”, relevó la Seremi (S) de Vivienda y Urbanismo.

En esta línea, destacó la participación del mundo privado y la academia, en el trabajo de la mesa Compromiso País, componente Campamento. “El Presidente Piñera ha mandatado al Minvu abordar esta problemática, y ha enviado a toda la sociedad chilena a aportar, porque la erradicación de los Campamentos es una tarea país. El convenio que hoy estamos implementando en Ex Vertedero nos permitirá avanzar en un diagnóstico de problemáticas en terreno, desarrollar estrategias de intervención y acercar las distintas oportunidades que tienen los servicios públicos y privado también, para superarse y salir de la condición de extrema vulnerabilidad”, dijo.

La directora (S) de Serviu, Paula Marabolí, complementó que ese trabajo será coordinado directamente con el equipo Campamento de este servicio. “Estamos potenciando la Unidad de Campamento de Serviu, con el objetivo de desarrollar durante el 2020 la planificación que el sector ha visualizado para dar solución a la demanda habitacional en los asentamientos precarios”, señaló.

FUSUPO

Por su parte, la directora de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Lucía Silva, invitó a las familias del campamento a confiar en el trabajo que desarrollarán los profesionales de Servicio País. “Hay mucho por hacer, pero sabemos que ese trabajo se debe realizar en base a confianza. Muchos piensan del por qué tanta actividad social, pero es importantísimo que ustedes como comunidad afiancen su relación vecinal, se conozcan y formen lazos. Es la única forma de alcanzar el bienestar que todos necesitan y aspiran”, explicó.

En este sentido, formuló un llamado a “abrir la puerta de sus hogares”, a los trabajadores sociales que ya se encuentra trabajado en el territorio y los acompañarán en este proceso de organización, no sólo para concretar una postulación a vivienda definitiva, sino también a optar a los beneficios que brindan el Estado en su conjunto.

El Convenio Minvu-Fusupo considera, entre otras cosas, la elaboración de un diagnóstico participativo con la comunidad, con la finalidad de identificar y visibilizar las problemáticas y oportunidades; desarrollar estrategias de intervención de apoyo al proceso de actualización del catastro de campamentos y la forma en que se abordarán los asentamientos precarios, además de apoyar la ejecución de las diferentes estrategias de intervención que se definan para el campamento.