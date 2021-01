Gobernación de Iquique

Mario Vergara

Fotos: Daniel Troncoso

El Gobernador de la Provincia de Iquique René Muñoz, dijo que, lamentablemente, la Plaza Brasil se ha convertido en un punto de encuentro para migrantes venezolanos y extranjeros que desalojados del borde costero.

Recordó que la ocupación de playas y sectores del borde costero comenzó por los reclamos y presiones de los ciudadanos de residentes por los inconvenientes que generan grupos de migrantes con ruidos molestos, música a alto volumen y especialmente por los problemas sanitarios que se estaban registrando.

«Entonces alrededor de un sesenta por ciento de ellos que se retiraron del borde costero comenzaron a reunirse en Plaza Brasil, ubicada en Zegers con Patricio Lynch.

En la orilla del mar se estaba incumpliendo la normativa que prohíbe acampar en la zona de costa. Bajo esa premisa estamos accionando para ayudar de alguna manera a las redes de organizaciones que trabajan con inmigrantes en coordinador con la Organización Internacional de Migrantes (OIM)».

Explicó que actualmente se está catastrando a las personas que tienen necesidad de ayuda, traslado y hospedaje.

«Comenzamos el trabajo y hoy (ayer lunes) tuvimos una reunión muy productiva entre el Departamento Social de la Gobernación y la OIM y se generó una planificación de trabajo para que se resuelva en el corto plazo. La Plaza Brasil será el foco. Así empezaremos a levantar los datos y de alguna manera vamos a separar a los migrantes que cumplieron su estadía en residencia, de los que no lo han hecho».

SOLUCION

El gobernador indicó, que no se trata de crear problemas y que por el contrario, buscar solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía.

«De tal manera que tomaremos todas las medidas para desarrollar una planificación conjunta con las organizaciones que participarán. Estamos tratando de poner todo de nuestra parte para solucionar el tema en el mediano y corto plazo».

Consultado qué pasaría con los migrantes que ya cumplieron su cuarentena. dijo que se buscará la forma de que esos grupos lleguen a su punto de destino que es Santiago.

«Ahora, desde el punto de vista más humanitario uno entiende que estos migrantes necesitan real ayuda. Es por eso que en su desesperación un grupo de la gente que estaba en la plaza, comenzaron a caminar al centro de Iquique. Otro grupo había ocupado el sector de Las Urracas y parte del borde costero del Barrio El Morro.

Ayudaremos a los que abandonaron la playa, poniéndolos en contacto con las organizaciones de migrantes. Se debe entender que no es un trabajo del gobierno ni del Estado hacerse cargo del problema pero de alguna manera tenemos que crear las condiciones para que se les preste ayuda. Sabemos cuánto sufren por la situación en que se encuentran».

Junto con lo anterior informó que en la fiscalización realizada ayer, se encontraron día con seis familias de migrantes que no pasaron por el control sanitario y que estarán sometidos al control de Carabineros y autoridad de Salud para ser llevadas a la residencia sanitaria, «porque no cumplieron con el control sanitario y eso no debe ocurrir. Otras personas tampoco se pueden instalar en Plaza Brasil cuando no ha pasado por la cuarentena. Ahora, los que aprobaron el control sanitario, no pueden exponerse a contraer algún contagio» recalcó.

Facultades a FF.AA en la frontera

El Gobernador de Iquique fue consultado por la aprobación de facultades para que las Fuerzas Armadas actúen en la frontera con Bolivia para en conjunto con Carabineros y la PDI ante el ingreso ilegal de migrantes.

«Me tocó ver en redes sociales que nuestros parlamentarios estaban exigiendo que la normativa vigente se mejore. Creo que los resultados serán rápidos».

El gobernador se refiere a un decreto que otorga mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas para ejerce en la frontera. Contempla la instalación permanente de las Fuerzas Armadas en el resguardo fronterizo, coordinado con las entidades policiales.

También se determinaría disponer de un avión de la FACH para el traslado de los migrantes clandestinos y éstos extranjeros hagan cuarentena en otras regiones. «Eso fue propuesto por nuestra senadora y el diputado Renzo Trisotti» dijo.

«La idea es que los migrantes que realicen su cuarentena puedan ser enviados en vuelo de la Fuerza Aérea hacia su país, pero todo aquello dependerá de la realidad de cada país del cual provienen. El análisis sería caso a caso».