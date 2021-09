“Si no fue capaz el Delegado Presidencial Miguel Angel Quezada de resolver esto al principio, cuando era intendente de Tarapacá, ya es tarde para que lo resuelva ahora. Por eso mi petición de un interventor desde Santiago”. Así de enfático para señalar responsabilidades y exigir soluciones urgentes y concretas, habló el Consejero Regional José Lagos Cosgrove al referirse al tema de los migrantes en la región.

El Core indicó que la incompetencia de las distintas autoridades generó la molestia ciudadana que desencadenó en la Marcha No + Ilegales, que se concreta este mediodía en Plaza Prat.

Menciona que ante la situación que vive Tarapacá por la migración descontrolada, generando conflictos especialmente en Colchane e Iquique y al no verse visos de solución al tema de gente viviendo en plazas, calles y playas por tener autoridades que no son competentes, exigió a La Moneda una intervención para colocar en la región un funcionario con dedicación exclusiva a la migración.

“En el pleno del Core analizamos la situación, consideramos que las autoridades han sido incompetentes para resolver el tema, se ha desbordado y hay mucha negligencia desde el comienzo. Las reuniones dan cuenta de la nula solución que hay para el tema migrante. Por eso estoy solicitando al Presidente Sebastián Piñera que designe un funcionario de Santiago, para que se instale en la región y se dedique exclusivamente a resolver este conflicto”

Ahondando en su crítica a la mala gestión de las autoridades gubernamentales, precisa que le pareció una aberración que en la visita a Colchane en agosto del Ministro de Defensa, Baldo Prokurica y Subsecretario del Interior, Juan Galli Basili; no se considerara a los alcaldes del circuito de los migrantes tales como Colchane, Huara, Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique, en las reuniones de coordinación.

“Creo que la información que recibe Santiago, es distorsionada y no se ajusta a nuestra realidad. No sé si el señor Galli sabe lo que pasa realmente acá, me da la impresión que no. Porque los reportes que se envían a Santiago no se ajustan a la realidad, cada día son más de 200 migrantes ingresando al país por Colchane. El acalde de esa comuna está colapsado. Hay actos delictuales, entran migrantes a las casas a robar y la gente está abandonado sus poblados por miedo, eso me parece extremadamente grave, al igual que lo que está pasando en las plazas y barrios de nuestra ciudad”.

RECURSOS

Lagos Cosgrove recalca –ante la discusión que se está dando en ese cuerpo colegiado- que el Consejo Regional no tiene por qué aportar con platas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que son justamente para el desarrollo regional, a solucionar un problema que tiene que ver clara y explícitamente con el Gobierno de Chile. “En esta región no sobra plata. El gobierno tiene recursos para eso. Me pregunto, por qué tenemos que sacar recursos que son la de región. Eso da pie que tengamos que castigar a las organizaciones sociales, a los siete municipios de la región en sus proyectos. No estoy de acuerdo en eso”.

También señala que la destinación de recursos para resguardo fronterizo trajo consigo una complicación para la seguridad de la población, por cuanto los órganos policiales están abocados al tema de los migrantes como prioridad y no a la prevención del delito.

Carabineros e Investigaciones hacen su esfuerzo, pero su atribución no es controlar fronteras. Es tanta la cantidad de delitos que se cometen y necesitamos tener protección, Viene la temporada estival, si queremos ser destino de turistas no podemos ofrecerles este panorama, además que no contamos con seguridad ciudadana para los visitantes. Espero que esto lo resuelvan antes de la temporada turística”.

MOLESTIA SOCIAL Y MARCHA

Enfatiza que hoy todos tienen un discurso bonito, porque se acercan las elecciones, pero nadie ha sido capaz de resolver el tema. “No han dado el ancho, por lo tanto es necesario que venga un interventor desde Santiago”.

Recordó que hace tres meses se reunió con el ex Gobernador Provincial, René Muñoz, un domingo en un programa radial oportunidad donde la ex autoridad le dijo que por el día martes de esa semana tenia solucionado el tema, sacando a todos los ocupantes de la plaza Brasil.

“Como José Lagos exijo un interventor desde Santiago, enviado por Presidente de la Republica que se dedique por completo al tema de la migración ya que las autoridades nuestras no han sido capaces de resolver el tema. A la gente iquiqueña, a los tarapaqueños no puede el Gobierno darles este trato de invisibilidad de lo que está ocurriendo”.

Enfatizó que entiende y comparte el sentir ciudadano ante las consecuencias que ha generado el descontrolado ingreso de extranjeros a la región.

“La gente se aburrió, se cansó de esperar, por eso se manifiesta de esta manera, con este estallido social. Por eso el llamado a protesta del sábado 25, lo comparto plenamente porque es el sentir ciudadano hacia autoridades incompetentes. Espero que la marcha pueda llevarse en paz, que sea una protesta en tranquilidad, sin desorden ni encapuchados. Que se desarrolle con normalidad, debe ser una protesta tranquila para hacerle sentir al centralismo, al Presidente Sebastián Piñera que acá hay una grave situación que desde la Delegación Presidencial no han sido capaces de resolver”.