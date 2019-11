La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, a través de su presidente, Alcalde Mauricio Soria Macchiavello, y luego de haber sostenido reuniones con los Centros de Padres, Madres y Apoderados y directores de los establecimientos educativos involucrados en esta decisión; determinó suspender las clases para las jornadas de este Jueves 7 y Viernes 8 de Noviembre, en 13 escuelas y liceos más 2 de jornada nocturna a su cargo en la comuna debido a la actual contingencia que se vive en todo Chile.

“Estamos frente a una situación especial y se nos está tratando como si estuviéramos en un ambiente normal que no existe. Y es así que padres y apoderados, equipo técnico de Educación y directores estamos empeñados en la tarea de proteger la integridad física y mental de nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó al respecto Soria Macchiavello.

A partir de este mismo contexto, es que los propios Centros de Padres, Madres y Apoderados elaboraron una carta con peticiones dirigida a la Secretaría Regional Ministerial de Educación; la primera, es la eliminación por este Año Escolar 2019 de la exigencia del porcentaje mínimo de asistencia para ser promovidos de curso, lo que permitiría a padres y apoderados decidir sobre la pertinencia de enviar o no a sus hijos a clases, evaluando los riesgos, según el desarrollo de las manifestaciones.

La segunda, es el aumento de la cobertura de los seguros de accidentes en el trayecto desde los hogares a los establecimientos educaciones y viceversa, debido a la posibilidad de que los estudiantes presenten lesiones provocadas, indirectamente, como resultado de las manifestaciones y su represión pudiendo verse afectados sin estar participando de ellas.

El tercer punto, plantea no recuperar las clases que no se hayan efectuado con motivo de las movilizaciones, ni las que no se realicen en el futuro como consecuencia de éstas pues se considera contraproducente, tanto para la comunidad educativa como las familias, reducir el periodo de vacaciones de los estudiantes y docentes.

Finalmente, la cuarta petición propone recalendarizar la recuperación de clases decretada con motivo del paro docente, las que se solicitan sean realizadas hasta el mes de Diciembre entregando la autonomía a los establecimientos educacionales; en conjunto con el Centro de Padres, Madres y Apoderados; para determinar la forma en que se realizarán, lo que se fundamenta en que nunca han tenido la adhesión esperada porque ha terminado por afectar a la organización de las familias en cuanto a sus actividades cotidianas.

Esta misma carta y los petitorios que contiene fue entregada a otros organismos como el Gobierno Regional, Gobernación Provincial, Alcalde de Iquique, Secretaría General de Cormudesi, centros de Padres, directores de Establecimientos y centros de alumnos, a fin de que tengan conocimiento de la misma.

Por otra parte, los colegios que seguirán funcionando mantendrán la entrega de alimentación, desayuno y almuerzo, hasta las 13:30 horas.

De este modo, los establecimientos que tendrán suspendidas sus clases durante los días mencionados son: Escuela Paula Jaraquemada, Instituto Comercial Baldomero Wolnitzky; Escuela Artística Violeta Parra; Liceo Bernardo O´Higgins Riquelme; Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente; Colegio Deportivo Técnico Profesional Elena Duvauchelle; Liceo Bicentenario Domingo Santa María; Escuela Eduardo Llanos; Colegio España; Liceo Luis Cruz Martínez, El Liceo C.E.I.A., Liceo Técnico Profesional de Adultos; Escuela Manuel Castro Ramos y las escuelas rurales de Chanavayita y San Marcos.