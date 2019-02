Lissette Rosabal Álvarez

En horas de la tarde de este miércoles, se realizó en el Tribunal de Familia de Iquique una audiencia preparatoria con el fin de resolver el caso de la ciudadana haitiana Vitha Malbranche y su bebé. La misma, a su paso por la ciudad de Iquique sufrió una situación puntual de salud mental provocada por el estrés, según informó el parte médico del caso.

Durante el incidente y como medida de protección, se efectuó el traslado de Vitha por parte de Carabineros al Hospital de Iquique, donde se deriva a la unidad de psiquiatría; en el mismo afán se hace el ingreso a la unidad de urgencia del menor de 6 meses que la acompañaba, para posteriormente trasladarlo a un hogar residencial.

La corte que falló a favor de la madre, realizó una medida de protección al menor, quien fue objeto y sujeto de la audiencia. Durante la misma se demostró que el niño se encontraba en perfectas condiciones físicas y psíquicas durante el tiempo que permaneció con la madre.

Se esclareció además la situación puntual de estrés que desencadenó este brote psicótico-amnésico, ya que Vitha no recuerda lo sucedido y se encontraba en una situación mental compleja pues se encontraba en un país que no conocía al cual vino por una situación de trabajo que no resolvió, dio a luz en Chile sin encontrar trabajo, a lo que se suma la ausencia de comunicación pues no habla español. Según informa el siquiatra y psicólogo encargado, ello fue lo que generó en lo pertinente este brote de estrés.

Durante su estancia en el hospital, se contactó con un traductor el cual estuvo bastante tiempo con ella y le informaba los procedimientos médicos. En la audiencia se encontraba también un traductor de su confianza; en tanto el cuerpo judicial asistió un intérprete, quien comprobó que la traducción fuera fidedigna.

Sobre el caso Marcos Soto, Juez de Familia del Juzgado de Iquique aclaró que no se hizo una detención por parte de carabineros en los términos de haber cometido delito, sino que se tomó el procedimiento en vista a proteger a esta mujer y su hijo.

Según pudo acreditar Carabineros en el parte policial esta migrante haitiana de tránsito en Chile, la cual se trasladaba en bus desde Santiago hacia Brasil fue convidada a bajar del bus en Iquique junto a su hijo dado su cuadro sicótico.

“Vitha estuvo en Iquique 16 días en los cuales estuvo alejada de su hijo”. – comentó Soto- “Ahora va a poder continuar su tránsito a Brasil junto a él. No hay medida especial respecto al cuidado que podría tener la madre con él bebe, ya que lo ha hecho de forma satisfactoria hasta la fecha. Una institución sin fines de lucro contra la violencia para la mujer se encargó de arreglar un inmueble para la estancia de ella y su hijo, al tiempo que está gestionando el traslado vía aérea de ambo hasta Brasil donde tienen familia. De igual manera se va a estar monitoreando el estado de salud de la madre, aunque los profesionales diagnosticaron que no tenía una patología de base”

Durante la separación Vitha pudo visitar su hijo, pero no amamantarlo dada la medicación que se le estaba suministrando. Esta se le diagnosticó de forma preventiva para evitar mastitis o algún tipo de problemas secundario por no estar dando pecho en ese momento. Sin embargo, la medicación no fue para cortarle inmediatamente y de forma absoluta la lactancia. Tras ser dada de alta sin medicación, Vitha va a continuar con el cuidado y la lactancia de su bebé, tópico importante en cuanto a su cultura respecto a la crianza de su hijo.