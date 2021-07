La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo

interpuestos en contra de la sentencia que desestimó la demanda de

indemnización de perjuicios deducida en contra de la empresa sanitaria Aguas

del Altiplano SA por los malos olores que emanarían de la planta de tratamiento

de aguas servidas ubicada en la comuna de Alto Hospicio.

En fallo unánime (causa rol 12.678-2019), la Primera Sala del máximo tribunal

–integrada por los ministros Rosa María Maggi, Juan Eduardo Fuentes, Arturo

Prado, Mauricio Silva Cancino y el abogado (i) Héctor Humeres– descartó error

del derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de

Iquique, que rechazó la acción por falta de legitimación activa de los

demandantes.

“Que así expuestos los antecedentes del proceso, y para un adecuado análisis

de los errores de derecho invocados, ha de tenerse en consideración que tanto

las disposiciones legales denunciadas por el recurrente como los argumentos

esgrimidos en apoyo de sus afirmaciones tienen por objeto sustentar que la

infracción de ley se habría cometido por los jueces del fondo al no tener por

acreditado el domicilio de los demandantes en la comuna de Alto Hospicio, y al

no dar por establecida tanto la continuidad y permanencia de los malos olores

emanados de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, como el daño

sufrido por los demandantes y la relación de causalidad”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que esta Corte ya ha señalado con anterioridad que la

revisión por el recurso de casación en el fondo, de la manera como se han

dado por establecidos los hechos en la sentencia del grado, tiene alcance

limitado, aceptándose solo en el caso que el recurso denuncie y justifique la

infracción de las normas que gobiernan la prueba, estando definidas por una

categoría de leyes que no son puramente procesales, sino que tienen un perfil

sustancial, propio del recurso en cuestión, en cuanto regulan la correcta

aplicación de la ley en la fijación de los presupuestos fácticos. Por ellas se

regulan con carácter objetivo los distintos aspectos que integran la actividad

probatoria de las partes y el tribunal, requisito indispensable para arribar a una

correcta y justa decisión que resuelva la controversia sometida al conocimiento

jurisdiccional. Así, solo es posible modificar los hechos establecidos por los

jueces de la instancia, en la medida que se acredite que determinadas leyes

reguladoras de la prueba han sido violentadas y que influyó de manera decisiva

en la resolución adoptada, de modo que necesariamente se concluya que, de

no haber mediado tal conculcación, la decisión arribada hubiese sido otra”.

“Por ello, solo en caso de existir de manera precisa y clara una vulneración a

las normas reguladoras de la prueba, y que ha influido de manera sustancial en

la resolución adoptada, habrá de dar curso al arbitrio de nulidad, debiendo

estos dos requisitos consustanciales concurrir de manera conjunta”, añade.

“Que la infracción a las leyes reguladoras de la prueba se produce y es

invalidatoria del fallo, cuando se altera el peso de la prueba, se rechazan las

pruebas que la ley admite, se aceptan las que la ley rechaza o se desconoce el

valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley le asigna

uno determinado de carácter obligatorio (…). Quedan fuera del recurso en

análisis las normas de clara naturaleza ordenatoria litis, por lo tanto, no son

susceptibles de ser impugnadas por la presente vía recursiva, como también

las decisiones de los sentenciadores basadas en la ponderación de los

distintos elementos probatorios”, explica.

Para la Primera Sala: “de esta manera, no es posible en esta sede volver a

valorar las probanzas rendidas, por la naturaleza del recurso de que se trata y

desde un punto de vista formal, por las restricciones que imponen los artículos

785 y 807 del Código de Procedimiento Civil, y solo por excepción, si los

tribunales de la instancia al establecer los hechos infringieron, en su caso, las

leyes reguladoras de la prueba, con influencia sustancial en lo dispositivo del

fallo, esta Corte podría valorar pruebas y asentar los presupuestos fácticos en

la sentencia de reemplazo”.

“Que al abordar el examen de las infracciones denunciadas en el libelo de

casación, primeramente, ha de descartarse contravención del artículo 1698 del

Código Civil, ya que esta norma se infringe cuando la sentencia obliga a una de

las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su contraparte, esto

es, si se altera el onus probandi, lo que a la luz de los antecedentes no ha

ocurrido, ya que los sentenciadores se limitaron a constatar que el demandante

no acreditó los presupuestos fácticos de su pretensión. Seguidamente,

tampoco se observa transgresión de los artículos 342 N°3 y 346 N°3 del Código

de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 1699, 1700 y 1702 del

Código Civil, toda vez que del análisis del fallo recurrido se colige que los

jueces del fondo no alteraron el carácter de público o privado de los

instrumentos aparejados al juicio ni desconocieron su mérito probatorio, sino

que las alegaciones apuntan más bien a promover que esta Corte realice una

nueva valoración de los documentos, actividad que resulta extraña a los fines

de la casación en el fondo. Finalmente, también habrá de desestimarse

vulneración del artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, ya que la

apreciación comparativa de los elementos probatorios y la estimación de una

prueba como más conforme con la verdad es el resultado de un desarrollo de

naturaleza subjetiva propia de los tribunales de la instancia y en la que no tiene cabida el

control que ejerce un tribunal de derecho”, concluye