Como insuficientes calificó el Alcalde de Colchane Javier García Choque, los recursos para paliar la crisis sanitaria del coronavirus anunciada por el gobierno central y regional, debido a la merma de ingresos que ha sufrido el municipio altiplánico desde que se inició la crisis, así mismo criticó la lectura que las autoridades hacen de la realidad de los municipios de la región poniendo en la misma balanza a los que reciben pago de patentes mineras o industriales que las que no.

El municipio ha dejado de percibir $15.927.917 de pesos en el primer trimestre por pago de patentes, multas y permisos, por lo que los $6.692.316 pesos destinados por el gobierno es una cifra que no alcanza a cubrir los gastos que genera la pandemia. El alcalde denuncia que tampoco han llegado los 20 millones, para insumos y medicamentos, prometidos por el Core a los municipios el 23 de abril de este año.

Para el alcalde las demandas impuestas por la ciudadanía no son parte de un sector político sino consecuencia de un proceder errado de las instituciones de gobierno, “la gente exige que el gobierno, en todas sus instancias e instituciones, de un golpe de timón. A precarizado a la clase media ya sea legalizando que no tengan sueldo u obligándolas a asistir al trabajo sin medidas que eviten el contagio del virus y con una infraestructura de salud sobrepasada y sin recursos”.

Propuesta

García propone realizar un plan especial para las comunas rurales, que como Colchane, han visto reducidos sus ingresos. Bajo esta lógica cree que dentro de las medidas se debe exigir a los funcionarios públicos (aduanas, militares, carabineros, PDI, municipales, etc.), que antes de subir a su turno en la comuna se hagan el examen de coronavirus, el cual a costo del servicio de salud con recursos del Core.

Sobre la situación de desabastecimiento que afecta a Chile recuerda que Colchane fue la primera en dar la voz de alerta, y recomienda ampliar el criterio para repartir las cajas de alimentos que el gobierno prometió, “es un error distribuirlas de acuerdo a los registros del Ministerio de Desarrollo Social ya que ahora son muchas las familias, que no están estos registros, que necesitan de alimentos, si no lo hacen así se va a generar un descontento general y no existe represión que pueda calmar el hambre. Toda la gente en Colchane necesita alimentos no importando si tienen ficha o no porque hay un desabastecimiento general. Lo otro es que estas debiesen considerar productos regionales, en nuestro caso la producción de quinua de la comuna se quedó sin mercado, el año pasado solo la quinua orgánica logró más de 4,5 millones de toneladas en ventas y que ahora no hay compradores”.