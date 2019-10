General de Ejército, Juan Carlos Henríquez:

MARIO VERGARA

Un positivo balance de lo realizado en las últimas horas por la fuerza de tarea, efectivos del Ejército, Carabineros y PDI, entregó el jefe de la Defensa Nacional, general de Ejército, Juan Carlos Henríquez en el marco del toque de queda y mantenimiento del orden público.

El alto oficial de Ejército dijo que en las últimas 72 horas han sido detenidas 96 personas de las cuales el ochenta por ciento fue por no portar salvoconductos.

«Creo que logramos el efecto que estamos buscando que es entregarle a la ciudadanía a las personas absoluta tranquilidad para que puedan realizar ellos, distintas cosas».

Personal de Carabineros

Agregó que las Fuerzas Armadas están en acción para brindarle a las personas protección refiriéndose tanto a aquellos que participan libremente en una marcha para hacer presente un mensaje, como para aquellos que quieren hacer su vida tranquila.

«Y en ese sentido, creo que hemos sido bastante efectivos; sin embargo, aun persisten pequeños grupos de personas que amparados bajo estas marchas que son pacíficas y que quieren enviar un mensaje, siguen cometiendo desmanes, actos vandálicos que están alterando el orden público, alterando el derecho de las personas a expresarse.

Sin embargo, con las medidas adoptadas hemos bajado un 52,1 % en términos de desmanes y actos delictuales»

Recorrido

El general Henríquez realizó un recorrido por varios sectores de la ciudad, junto con el Intendente Miguel Ángel Quezada y el Gobernador Provincial de Iquique Álvaro Jofré, durante la noche del lunes recién pasado

Con respecto a la restricción de movimientos y libertad de las personas durante la noche de ayer, junto con el Intendente y el Gobernador realizamos un recorrido largo en distintos momentos que finalizó la madrugada de ayer.

“Nos pudimos dar cuenta que en general, la gente cumplió con esa normativa en buena forma, la ciudad se veía tranquila y solamente advertimos hechos súper puntuales, aislados como pequeñas fogatas que prácticamente no representaban a la mayoría de las personas”.

Se hizo presente al oficial militar que esa noche hubo cacerolazos en diferentes puntos de la población, a lo que contestó y también fue consultado por detenidos.

“Sí, está bien, las personas se pueden manifestar de diversas maneras, pero lógicamente, de forma pacífica. Lo ilógico sería que lo hicieran de manera coercitiva. Eso no es lo que se parece la Región y el País. Hubo detenidos, pero a diferencia de antes del decreto de excepción y antes de decretar esta restricción de movimientos, hoy en día, del cien por ciento de los detenidos, prácticamente la mayoría un ochenta por ciento fue por no tener salvoconducto.

También bajó considerablemente la cantidad de detenidos por cometer actos vandálicos y por sospecha de movimiento. En ese recorrido con las autoridades logramos detener a dos personas por actos no propios y porque tenían antecedentes por penas anteriores. Ellos fueron entregados a Carabineros”.

Respecto de la ronda de ayer, dijo que doce personas fueron detenidas en distintos lugares, pero que en el transcurso de 72 horas fueron detenidas 96 personas, frente a los 56 casos de la jornada anterior.

“Anoche no hubo ninguna persona herida, ni civiles ni militares”.

Disparos en sector de bombas bencineras de Playa Brava

El encuentro con el general Juan Carlos Henríquez, fue muy valioso por cuanto permitió clarificar denuncias de vecinos del sector Playa que aseguran hubo reiterados disparos.

Las medidas adoptadas lograron disminuir, robos, saqueos y el daño a los edificios públicos. Eso fue resultado de la presencia militar y de no ser por la presencia militar estaríamos lamentando la destrucción del Servicentro Copec, la Bomba Shell, Unimarc, Líder o del Mall Plaza en cuyos alrededores hubo presencia militar y policial que fue absolutamente disuasiva. Hubo uso de armas no letales en aquellos casos en que la fuerza militar se vio sobrepasada y hubo que disolver la manifestación utilizando técnicas policiales y técnicas disponibles, evitando al máximo afectar a las personas. Para eso estamos usando fuerzas combinadas” apuntó el jefe de la Zona de Excepción.

Junto con lo anterior, dio cuenta que el Mall Plaza y la Zofri siguen cerradas, las bombas bencineras siguen atendiendo, el Aeropuerto funciona bien. Los centros de salud funcionan adecuadamente como los terminales de buses y que los colegios aumentaron su asistencia a un 26 %.

Gran cantidad de rejas metálicas con mensajes

“Así estamos entregando a la ciudadanía un mensaje de seguridad con un mensaje que tenemos que volver a la normalidad. Tenemos que cuidar lo que tenemos.

Independiente de que la gente pueda manifestarse libremente en sus demandas sociales, el fin desde mi punto de vista no justifica quemar un edificio. Incendiar un edificio no puede ser un justificativo para enviar en un mensaje social, porque no se lo merece la ciudadanía. Hay otras formas de hacerse escuchar”.

Del mismo modo, dijo que el país tiene que recuperar la normalidad, que debe haber una suerte de tolerancia entre todos chilenos. “Ya pasamos esa época y todos estamos con la mejor predisposición para que nuestro país sea próspero. Entonces, haré todo lo humanamente posible para que la gente se exprese de manera libre y tranquila. Si tengo que disminuir la presencia militar, lo haré. Ayer martes el comportamiento de los manifestantes fue bueno, salvo la actitud de grupos anárquicos” recalcó el oficial de Ejército.

Nueva restricción

El general Juan Carlos Henríquez anunció que el nuevo horario de restricción para personas y vehículos comenzará a las 22:00 horas y se prolongará hasta a las seis de la mañana de este miércoles 23.

Intendente Miguel Angel Quezada

Intendente

En tanto, el Intendente Miguel Ángel Quezada expresó su punto de vista ante la situación que se vive en Iquique.