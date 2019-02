Personal municipal de la Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato , además de Seguridad Ciudadana, junto a Carabineros, Servicio Impuesto Interno y Aduanas, fiscalizaron en la ruta A-16, camiones que subían desde Iquique, basados en la ordenanza que regula el transporte de basura, desechos, escombros y residuos de toda clase.

En la oportunidad se cursaron 9 multas a los motoristas por no contar con la autorización debida, según la ordenanza municipal que regula el traslado de basura y escombros.

Carabineros sancionó a los infractores de las leyes de tránsito, sea por carnet de conducir vencido o vehículo sin revisión técnica, entre otros. Aduanas multó a los transportistas por no declaración en regla de la carga estibada y SII por el no pago de impuestos respectivos de mercaderías. Las sanciones pueden llegar a 5 UTM, unos 240 mil pesos.

En caso de transporte de residuos peligrosos, se deberá portar la respectiva Resolución Sanitaria de Transporte y solo podrá transitar por la Ruta A-16, sin ingresar al relleno sanitario.

El objetivo de estos controles al transporte de carga apunta a atacar el acopio de ropa en desuso y otros materiales que son arrojados en vertederos clandestinos de la comuna, aseguró el encargado municipal de la Dirección Medio Ambiente Aseo y Ornato, Edgar Ortega.

El trabajo de revisión, que se inició a 10:00 y culminó a las 12:30 horas, dijo el funcionario municipal, contribuirá a disminuir gradualmente el transporte de ropa, escombros y otros residuos que van a parar a lugares no habilitados para ese fin y evitar el surgimiento de vertederos que en nada ayudan a la salud de la población.

No obstante, Ortega, reiteró que los transportistas pueden acercarse al municipio a solicitar autorización para botar escombros y residuos no tóxicos. “El permiso tienen que obtenerlo tanto en el municipio de Iquique, como en el de Alto Hospicio. En un solo lugar no basta, por tanto, no podrán ejercer el derecho a botar basura y escombros”. Aseveró.

Así como este operativo de fiscalización de carga de ropa, basura y escombros, en conjunto con otras entidades públicas y de orden, se seguirá implementando otros en diversos puntos de la ciudad, para así cambiar su imagen y contribuir al cuidado del medioambiente y por ende a mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.

Cabe hacer notar que a causa de este lanzamiento de este tipo de basuras en lugares no habilitados ha provocado incendios, obligando el actuar de bomberos con el consiguiente daño al medio ambiente y a los fondos de la institución bomberil.